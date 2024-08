Nieuwe elektrische rolstoelbus voor de Tjamme feestelijk gepresenteerd

BEERTA – Vanmiddag is de nieuwe elektrische rolstoelbus voor verpleeghuis de Tjamme feestelijk gepresenteerd.

Vanmiddag was het dubbel feest bij Verpleeghuis de Tjamme in Beerta. In de tuin aan de Hoofdstraat werd door het activiteitenteam, vrijwilligers en de Stichting Vrienden van de Tjamme een gezellige zomermarkt georganiseerd. Diverse standhouders boden o.a. streekproducten, handwerken, 2e handsboeken, koffie/thee met wat lekkers en ijs aan. Radio Viviana zorgde voor de muziek. Ook aan de jongere bezoekers was gedacht; ze konden gratis worden geschminkt.

Om half drie werd, na een korte toespraak door Karin Siemens, de nieuwe rolstoelbus feestelijk gepresenteerd. Deze bus vervangt de huidige 15 jaar oude rolstoelbus. Het bedrag om deze bus aan te schaffen, ruim 100.000 euro, is bij elkaar gebracht door sponsoren en donateurs. Ook werden diverse acties gehouden. Heel veel mensen hebben aan de Stichting Vrienden van de Tjamme geld gedoneerd om het vervoermiddel en de overkapping met laadpaal achter de Tjamme te kunnen aanschaffen. In totaal is er een bedrag van zo’n 133.000 euro mee gemoeid, vertelde Erik Haan, een van de initiatiefnemers. Samen met collega Wilma Swijgman mocht hij als eerste een kijkje in de bus nemen.

De Stichting Vrienden van de Tjamme zet zich al jaren in om leuke activiteiten voor de bewoners te organiseren. Zo werd er de afgelopen tijd een prieel in de tuin gebouwd, bankjes geplaatst en een tulpenactie georganiseerd. Ook maken bewoners regelmatig uitstapjes naar onder anderen Termunten, Westerwolde en het overdekte winkelcentrum De Hoge Meeren in Hoogezand. Een groep enthousiaste vrijwilligers maakt dit allemaal mogelijk.

Met de aanschaf van deze rolstoel is er, zoals begrijpelijk, een flinke gat in het budget van de stichting geslagen. De zeven bestuursleden hopen dat er nog meer mensen donateur van de stichting willen worden, zodat er geld in de kas komt voor een nieuw project. Ook op de zomermarkt was bij veel stands de opbrengst van de verkochte artikelen en de loterij bestemd voor de kas van de stichting.

Foto’s: Catharina Glazenburg. klik HIER voor alle foto’s