Ook vandaag kunt u een kijkje nemen bij boerderij Hermans Dijkstra

MIDWOLDA – Vandaag is de laatste open dag bij de Oldambtster boerderij Hermans Dijkstra.

Na het overlijden in 1994 van de laatste eigenaar Pieter Reint Hermans Dijkstra is zijn boerderij ondergebracht in een stichting die elk jaar open dagen houdt. De bezoekers worden verrast door de uitstraling van het voorhuis. Vrijwilligers verwelkomen de bezoekers in oude kleding en vertellen vol enthousiasme over de geschiedenis en inrichting.

Een imposante gang, prachtige kamers aan de voorzijde. De slaapkamer met bedstee. Een tuin/eetkamer ook prachtig ingericht. Er is natuurlijk ook een meidenkamer met bedstee en de keuken ligt direct naast de meidenkamer. De keuken in de oude staat met een koperen pomp, een grote vuurhaard. Alle ruimtes in de boerderij zijn prachtig gedecoreerd.



Onder de woning is een grote kelder met vier ruimtes. Op de koegang vind je oud landbouwgerei, handgereedschap e.d. En dan nog de enorme schuur waar enkele oude boerenwagens en sleden zijn te zien. Maar het leukste is de arbeidersplee, die de iets oudere bezoekers vast herkennen uit hun kindertijd; het houten deksel optillen en in het gat kijken.



Ook vandaag kunt u er tot 16.00 uur een kijkje nemen. Deze boerderij is zeker een aanrader voor een bezoek.

Toegang gratis

Reinste Abdenaweg 1, 9681 BC Midwolda

Foto’s: Tanya Muller