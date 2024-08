Wandelen werkt! in Exloo

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 10 augustus, 10.00 uur door Jules Geirnaerdt

MOOI WEEKEND | MAANDAG EN DINSDAG WARM

We krijgen een mooi weekend voorgeschoteld, want vandaag zijn er al flinke zonnige perioden en morgen is een zonnige dag en de temperatuur komen ’s middags uit rond de 24 graden. Vandaag zijn er geregeld nog wel wolkenvelden en er zijn ook wel wat stapelwolken bij, maar de zon heeft de overhand en met een zwakke tot matige zuidwestenwind komt het uit op een maximum van 23 tot 25 graden. Wel komt er vanavond al een redelijke afkoeling want de wind zwakt af. De minimumtemperatuur vannacht is ongeveer 14 graden.

Dus morgenochtend is er nog een beetje koelte. Morgenmiddag wordt het uiteindelijk 24 tot 26 graden, bij een zwakke wind uit uiteenlopende richtingen.

Maandag is er een matige oost-zuidoostenwind en daarmee stijgt het naar 30 graden, maar het blijft maandag droog en heel benauwd is het door de wind nog niet. Dat kan dinsdag wel komen, want dan is de wind veranderlijk en zon en enkele regen- en onweersbuien wisselen elkaar dinsdag af. Maximum dinsdag ook weer rond 30 graden. Na dindag wordt het langzaam koeler, maar het zal volgende week wel wat wisselvallig blijven.