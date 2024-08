Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 11 augustus, 10.00 uur door Jules Geirnaerdt

WARME DAGEN | DINSDAG EN WOENSDAG BUIEN

Het is vandaag een zonnige dag met net als gisteren wat kleine stapelwolken en een beetje hoge bewolking. Er staat windkracht 2 tot 3 uit het westen tot noordwesten, maar de wind draait naar het noorden tot noordoosten. De temperatuur ligt vanmiddag tussen de 24 tot 26 graden en vanavond zakt het terug tot rond de 20 graden.

Morgen waait de wind uit het oosten tot zuidoosten en dan is het zonnig en warm met een maximumtemperatuur rond 30 graden. Heel benauwd is het door de wind nog niet. Het blijft droog, er is kans op regen- en onweersbuien vanaf dinsdagochtend. Daar kan dinsdag dan een flinke regenbui bij zijn in de loop van de dag. Mogelijk met veel regen in korte tijd en hagel is ook niet uit te sluiten. Warm weer ook nog op dinsdag, met maxima van 30 tot 32 graden en een veranderlijke wind.

Die kans op onweer houdt woensdagochtend nog aan, maar vanaf de middag komen er opklaringen en de avond is meest droog. Daarna is er op donderdag af en toe zon en is het nog 23 of 24 graden, later op die dag en op vrijdag er kans op regen.