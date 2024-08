Meyer Werft gaat nog vier cruiseschepen voor Disney Cruise Line bouwen

PAPENBURG – Meyer Werft en Disney Cruise Line zetten hun lange en succesvolle samenwerking voort: de scheepswerf van Papenburg gaat nog vier schepen bouwen die tussen 2027 en 2031 aan Disney Cruise Line zullen worden geleverd. Bernard Meyer tekende vorige week een overeenkomstige overeenkomst. Deze order heeft de hoogste orderwaarde in de geschiedenis van de Meyer Werft.

Opnieuw zullen deze schepen beschikken over de nieuwste innovaties voor meer duurzaamheid en de perfecte omgeving bieden voor gezinsvakanties met meerdere generaties. Aan boord van deze cruiseschepen zullen diverse van de populairste Disney-personages ter wereld aanwezig zijn. In overeenstemming met de Disney-filosofie krijgen gezinnen de kans om kwalitatief hoogstaand dineren en uitzonderlijk entertainment te ervaren. Details over de nieuwe schepen zoals ontwerp, namen en routes worden momenteel ontwikkeld.

“We zijn verheugd om onze samenwerking met Disney Cruise Line voort te zetten en de komende zeven jaar nog vier prachtige schepen voor hen te bouwen. Dit is alleen mogelijk dankzij onze uitstekende relatie met Disney. We hebben nu acht schepen in onze orderboeken voor Disney Cruise Line. Dit weerspiegelt het vertrouwen in onze capaciteiten en het harde werk van ons hele team”, legt Bernard Meyer uit.

“Onze Disney-cruiseschepen zijn echte ambassadeurs van onze merken en zijn geliefd bij gezinnen over de hele wereld”, aldus Thomas Mazloum, President, New Experiences Portfolio en Disney Signature Experiences. “We zijn blij om opnieuw samen te werken met Meyer Werft aan deze ambitieuze en ongekende uitbreiding van Disney Cruise Line.”

Meyer Werft en Disney Cruise Line hebben een lange samenwerking die begon met de Disney Dream en Disney Fantasy, die de Papenburgse scheepswerf in 2010 en 2012 voltooide. In 2022 leverde het bedrijf het eerste schip uit de Wish-klasse, de Disney Wish, aan Disney Cruise Line. Hun zusterschepen Disney Treasure en Disney Destiny zijn momenteel in Papenburg in aanbouw en zullen in 2024 en 2025 worden opgeleverd.

“Deze nieuwe orders zijn opnieuw een krachtig en positief signaal voor de ondernemingsraad en alle collega’s voor de toekomst van de werkgelegenheid in Papenburg. We kijken ernaar uit om in de toekomst geweldige en innovatieve schepen voor Disney Cruise Line te blijven bouwen.

Het orderboek van Meyer Werft omvat nu tien cruiseschepen, een onderzoeksschip en de staalconstructie van vier offshore converterplatforms en loopt door tot 2031. “Met de nieuwe orders groeit ons orderboek naar ruim 11 miljard euro. Met een exportaandeel van 95 procent ontwikkelen we ons positief tegen de huidige Duitse trend in. Met onze hoge toegevoegde waarde in Duitsland betekenen deze orders veel welvaart en belastinginkomsten voor Duitsland”, aldus Bernard Meyer.

