Vandaag in De Dag Vanmorgen

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 12 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WARM EN ZONNIG | VOORAL MORGEN BUIENKANS

Het is vandaag weer een paar graden warmer dan gisteren, want toen werd 25 graden en vanmiddag komt de maximumtemperatuur uit rond 29 graden. Daarbij is het zonnig want er zijn ook bijna geen stapelwolken, maar extreem warm of benauwd is het bij ons niet. Er staat vanmiddag ook windkracht 3 uit het oosten tot zuidoosten en dat geeft -uit de zon- enige verkoeling.

Wel blijft het vannacht relatief warm want daalt het naar een minimum rond 19 graden. Morgen stijgt het naar een temperatuur rond de 30 graden. Er zijn nog zonnige perioden maar vooral in de middag en morgenavond is er kans op een paar regen- en onweersbuien die op komen zetten. Daar kan een flinke bui bij zijn met bliksem en eventjes felle regen.

Woensdag overheerst de bewolking en het is dan een beetje benauwd, met af en toe wat regen en een middagtemperatuur rond 25 graden. De donderdag lijkt droog te verlopen, vrijdag is het bewolkt met perioden met regen en een vrij krachtige zuidwestenwind. De middagtemperatuur zal dan zijn teruggezakt naar 20 tot 22 graden.