Expositie ‘Geluk is nergens anders’ in Artphy

WESSINGHUIZEN – De komende maanden toont Artphy in Wessinghuizen/Onstwedde een bijzondere tentoonstelling met de titel ‘Geluk is nergens anders’. Zaterdag 17 augustus om 15:30 uur zullen Mineke Gravers en Ewout van Roon, de makers van deze expositie, de opening verrichten. Zij geven een toelichting op hun samenwerking met velen en de unieke verzameling van kunstwerken, waarmee ze de essentie van geluk hebben weergegeven.

Er zijn prachtige schilderijen, video’s en installaties in de expositie te zien van de twee kunstenaars. Ze hebben ook een grote groep kinderen van de basisschool de Rank in Onstwedde in woord en beeld de gelegenheid gegeven om hun momenten van geluk te verbeelden. Ontroerend!

Van 31 augustus t/m 7 september is nog meer te genieten tijdens het Geluksfestival met onder andere videoconcerten met muzikale medewerking van Harry Over, Cilia de la Court, VPS-Kek​​​​​​​, David Wurczel. Ook is er een lezingenavond met medewerking van prof. dr. Ruut Veenhoven en dr. Marieke van Vugt.

Er is alle gelegenheid om op vrijdag-, zaterdag- of zondagmiddag de expositie tot en met 27 oktober te bezoeken.



Artphy ligt in het buurtschap Wessinghuizen, in het centrum van Westerwolde en is omringd door een prachtige landschapstuin, kunst, mooie natuur, akkers en weidegronden. De gevoelens van geluk zullen op de ommetjes rond Artphy in de fraaie natuur van Westerwolde zeker verder groeien.

Meer informatie vind je op de Artphy website: www.artphy.nl

Jan Willem Kok, Artphy