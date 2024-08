Geen brugbediening Traject Gietermond tot sluis 6

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 13 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZEER WARM MET EEN BUI | KANS OP FLINK ONWEER

Gisteren ontsnapten we aan de meeste warmte want het bleef op de meeste plaatsen onder de 30 graden, maar nu zitten we aan de warmste kant van het land. Het kan vanmiddag zo’n 33 graden en bovendien is de luchtvochtigheid ook hoger. Er is vanochtend al kans op een enkele regen- of onweersbui, maar meer kans op een paar buien is er in de loop van de middag en vanavond. Dat kan een flinke onweersbui zijn, met risico van hagel en felle regen.

De temperatuur zal vanavond uiteindelijk ook dalen tot bij de 20 graden en morgen wordt het nog ongeveer 24 graden. Wel is er zowel vannacht als morgen kans op buien en ook morgen is onweer mogelijk. Het kan dan ook een natte woensdag worden met een maximumtemperatuur van 24 graden en meer dan 15 mm aan regen.

Na morgen is het allemaal beter met donderdag een droge dag met zonnige perioden en 24 graden. Vrijdag valt er soms regen maar het weekend is meestal droog met zon en stapelwolken, maxima dan rond de 22 graden.