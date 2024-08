Monuta helpt Kloosterheerd bij het opzetten van het Rouwcafé 

TER APEL – Woonservicecentrum Kloosterheerd in Ter Apel opent 16 september voor iedereen in Ter Apel en omgeving de deuren van het Rouwcafé. Monuta steunt dit initiatief vanuit ‘De Gebaren van Monuta’ met een gift van 500 euro en helpt mee met de organisatie.

Dorothée Hoeksema, namens Monuta licht toe: Het is zo belangrijk dat we naar elkaar en naar onze omgeving kijken. We doen er alles aan om er te zijn voor mensen op een impactvol moment in het leven. Niet alleen tijdens een afscheid maar ook vooraf en in dit geval ook na een afscheid. Toen ik werd benaderd door Trieneke Koops, vrijwilligster bij Kloosterheerd, zei ik ook meteen: ja. Want aandacht voor rouw en rouwverwerking is er nog te weinig en dan gaat het niet alleen over rouw bij verlies van een dierbare maar ook bijvoorbeeld bij verlies van een baan of een echtscheiding.

Het Rouwcafé geeft de mogelijkheid om laagdrempelig met elkaar of individueel te praten over jouw verlies. Daarnaast nodigen wij gastsprekers uit die zullen vertellen over bijvoorbeeld: rouwen, hoe doe ik dat? Verlies door ziekte, b.v. dementie, eenzaamheid. Hoe ga ik om met mensen die rouwen?



Het Rouwcafé is in Kloosterheerd, waar 16 september om 19.00 uur de eerste bijeenkomst is. Opgeven is noodzakelijk en kan tot 7 september via: tkoops1@live.nl of tkoops1@live.nl.

Dorothée Hoeksema

Foto: Monuta