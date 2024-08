Nieuwe computercursussen van start in bibliotheken Winschoten en Finsterwolde

WINSCHOTEN, FINSTERWOLDE – In september start de gratis computercursus Klik & Tik in de bibliotheek van Winschoten en Finsterwolde. In Winschoten start ook de cursus Digisterker; leren werken met je DigiD en websites van de overheid. Het programma is luchtig, maakt mensen enthousiast om meer met de computer te doen en geeft hen vertrouwen.

Elke maandagochtend van half 10 tot 12 uur geeft een enthousiaste groep vrijwilligers de computercursus Klik & Tik in de bibliotheek van Winschoten. Klik & Tik is gericht op mensen met beperkte digitale vaardigheden. Je leert stap voor stap werken met een computer. Hoe kun je typen en scrollen? Hoe werkt inloggen? Hoe ga je naar internet en naar websites? En hoe verstuur je een e-mail? Deelnemers leren bijvoorbeeld ook hoe je online betaalt, e-mails en bijlagen opent, orde op de computer krijgt en een QR-code scant.

De bibliotheek Finsterwolde biedt elke maandag van 14 tot 16 uur de gratis cursus Klik & Tik aan. Voor Finsterwolde is opgave niet nodig. Schuif gezellig aan, laptops zijn aanwezig.

Op dinsdagmiddag van 14 tot 16 uur geeft een groep kundige vrijwilligers regelmatig de cursus Digisterker. Aangifte doen bij de Belastingdienst. Een verhuizing doorgeven aan de gemeente. Huurtoeslag aanvragen. Allemaal zaken die je steeds meer via internet regelt. Vaak is hiervoor ook een DigiD nodig. Dit kan lastig zijn, vooral als je niet zo handig bent met een computer en met internet. Cursisten leren hoe ze zaken met de overheid via internet snel en makkelijk kunnen regelen. Deze cursussen zijn onder begeleiding van gecertificeerde docenten.

Voor wie is deze cursus?

De gratis cursussen zijn voor alle inwoners van de gemeente Oldambt, wel of geen lid van de bibliotheek. Opgeven kan via biblionetgroningen.nl/agenda of aan het infopunt van de bibliotheek. Wil je meer weten? Dan kun je bellen met Renske Osenga van bibliotheek op 06-29183866. Of mailen naar r.osenga@biblionetgroningen.nl.

Renske Osenga