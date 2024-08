Politie zoekt 56 jarige man inzake overleden vrouw Groningen

GRONINGEN, DRENTHE – De politie is op zoek naar de 56-jarige Mark Boon.

Hij is mogelijk betrokken bij het overlijden van de vrouw die op dinsdagochtend 13 augustus onder verdachte omstandigheden is aangetroffen in een woning aan het Linnaeusplein in Groningen.

De man en vrouw waren bekenden van elkaar.

In het onderzoek is de politie op zoek naar Mark Boon uit Groningen. Hij is mogelijk betrokken bij het overlijden van de vrouw. Onderzoek moet uitwijzen of dit ook daadwerkelijk zo is.

De man naar wie de politie op zoek is, is ongeveer 1.80 meter lang en heeft een slank en gespierd postuur. Hij is kaal en heeft blauwe ogen. Opvallend is de tatoeage van een pijl in zijn nek.

De man is op dinsdagochtend om 07:20 uur voor het laatst gezien bij de pinautomaat aan de Oosterhamrikkade. Hij droeg toen een blauw t-shirt met lichte opdruk en een donkere lange broek. Hij heeft witte schoenen aan. Hij is op een scooter vertrokken en deze scooter is later in de omgeving van Vries (Drenthe) aangetroffen.

De politie is daarop in de omgeving van Vries op zoek geweest naar deze man. Tijdens deze zoekactie zijn onder meer speurhonden en helikopters ingezet. De persoon is echter niet aangetroffen en het is onbekend hoe Boon zich op dit moment verplaatst.

Mocht u de man herkennen of ergens zien, benader deze persoon dan niet zelf maar bel direct 112.

Heeft u andere informatie over de man? Bijvoorbeeld over waar hij zich mogelijk bevindt? Neem dan contact op via de opsporingstiplijn 0800-6070 of Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 of deel uw informatie via het tipformulier.

Klik HIER voor de foto’s.