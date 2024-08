Celstraf voor bezit en dealen van grote hoeveelheid drugs

ASSEN, EMMEN – Een 52 jarige man is gisteren bij de rechtbank in Assen veroordeelt tot een gevangenisstraf voor de duur van 42 maanden, met aftrek van de tijd die verdachte in voorarrest heeft doorgebracht, waarvan 12 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het dealen en het voorhanden hebben van een grote hoeveelheid hard- en softdrugs, te weten MDMA, amfetamine, cocaïne, metamfetamine, hennep en hasjiesj.

In de periode van 1 januari 2024 tot 18 maart 2024 maakte de man zich schuldig aan het dealen en voorhanden hebben van grote hoeveelheden hard- en softdrugs. De politie trof op 18 maart 2024 een grote hoeveelheid MDMA, amfetamine, cocaïne, metamfetamine, hennep en hasjiesj aan in zijn woning in de gemeente Emmen.

Straatschuld

De advocaat van de man stelde dat hij een straatschuld had en dat hij onder druk van een crimineel netwerk (hard)drugs in zijn huis gestald kreeg om op die manier de schuld af te betalen. Hij heeft zich daarbij niet bezig gehouden met de verkoop van deze (hard)drugs en heeft ook niet geprofiteerd van wat door dit crimineel netwerk is verkocht, aldus de advocaat. Dit scenario wordt volgens de rechtbank door niets ondersteund.

Verklaring

Een dag na het aantreffen van de grote hoeveelheden drugs in de woning van de man, verklaarde de man bij de politie gedetailleerd en consistent over de verkoop van deze (hard)drugs, de verkochte hoeveelheden, de prijs en over het feit dat hij de (hard)drugs zelf woog en verpakte. Tijdens een later verhoor verklaarde hij wederom dat hij het risico heeft genomen om (hard)drugs te gaan verkopen. Het aangetroffen berichtenverkeer op de telefoon van de man duidt verder ook op druggerelateerde gesprekken.

Deels verantwoordelijkheid

De rechtbank vindt de gepleegde feiten ernstig. De man heeft zich schuldig gemaakt aan het dealen en voorhanden hebben van grote hoeveelheden hard- en softdrugs. Daarmee heeft hij volgens de rechtbank bijgedragen aan de instandhouding van het drugscircuit en de daarbij behorende criminaliteit. Ook neemt de man maar deels verantwoordelijkheid en legt de schuld vooral bij het criminele netwerk, terwijl dat scenario naar het oordeel van de rechtbank ongeloofwaardig is. Daarom rekent de rechtbank de handel en het bezit van verdovende middelen de man zeer aan.

Bijzondere voorwaarden

Daarnaast neemt de rechtbank een eerdere onherroepelijke veroordeling mee in het oordeel. Ook blijkt dat er een vrij grote kans is op herhaling. De man heeft om hulp gevraagd en heeft toegezegd mee te willen werken aan onderzoeken om helder te krijgen welke hulp het beste bij hem past. Alles afwegende vindt de rechtbank het passend de man een gevangenisstraf van 42 maanden op te leggen, met aftrek van voorarrest en waarvan 12 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. Aan de voorwaardelijke straf zijn bijzondere voorwaarden verbonden. Dat houdt onder andere in dat de man zich moet zich melden bij Reclassering Nederland, zo vaak en zo lang als de reclassering dat nodig vindt. Daarnaast moet hij, indien dit uit de verdiepingsdiagnostiek naar voren komt, actief deelnemen aan een gedragsinterventie, zich laten behandelen door een zorgverlener, indien nodig verblijven in een instelling voor beschermd wonen of maatschappelijke opvang, meewerken aan het aflossen van zijn schulden en meewerken aan controles van het gebruik van drugs.

Bron: De Rechtspraak