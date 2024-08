Collin Veijer keert terug naar het TT Circuit voor de TABAC Classic GP

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 14 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

SOMS NOG BUIEN | MET KLEINE KANS OP ONWEER

Het wordt vandaag lang niet zo warm als gisteren, maar het komt vanmiddag toch nog altijd uit rond 25 graden en van de buiigheid zijn we ook nog niet verlost. Een herhaling van het onweer van gisteravond zal er niet komen, maar door de dag heen vallen er enkele regenbuien en er blijft de hele dag ook nog kans op een onweer. De wind speelt vandaag geen grote rol en de kans op windstoten is ook maar erg klein.

Vannacht is er eerst ook nog bewolking en kan er een regenbui vallen, maar morgen is het vrijwel overal droog met vooral ’s middags en ’s avonds zonnige perioden. Maximum morgen 23 á 24 graden en een zwakke tot matige zuidwestenwind.

Vrijdag is er weer meer bewolking en met name in de middag en avond is er dan kans op een beetje regen. Het weekend ziet er goed uit met zonnige perioden en vrijwel droog weer, maximumtemperaturen rond 23 graden. Na het komende weekend lijkt er weer meer kans op enkele buien.