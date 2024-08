Derde editie Grandioos Alteveer op 6 en 7 september

ALTEVEER – Op 6 en 7 september wordt de derde editie van Grandioos Alteveer georganiseerd. Het tweedaags minifestival in Alteveer.

Op 6 en 7 september 2024 is het tijd voor de derde editie van Grandioos Alteveer in het dorp zonder supermarkt in de provincie Groningen. Wat ooit begon als illegaal corona-tuinfeest is inmiddels uitgegroeid tot een tweedaags minifestival. Met twee dagen live muziek in een Grandioze Feesttent, een sfeervol buitenterrein vol met bordjes die net door de beugel kunnen en het lekkerste eten bereid door echte -2 sterrenkoks belooft het weer een allemachtig mooi weekend te worden.

Met de line-up zit het meer dan goed. Vrijdagavond speelt niemand minder dan BÖKKERS op het podium. ‘Bökkers in Alteveer is eigenlijk hetzelfde als een date met Roxy Dekker, je denkt dat is onmogelijk. Maar niks blijkt minder waar.’ lacht de organisatie. Verder zijn er live optredens van onder andere Beatcrooks, Piraten Power Hour en Moonshine Ramblers, wat een feest garandeert, waarbij het afscheidsconcert van Nick en Simon in het niet valt. ‘We hopen dat de tent er nog staat na het weekend’ geeft de organisatie aan.

Ook aan de lokale helden wordt gedacht. Zo staan onder andere Burdy en Wat Aans op het podium en zal om middernacht het Gronings Volkslied ten gehore worden gebracht. En de bezoekers staat een wereldprimeur te wachten. Het allereerste live optreden van Wat ’n Bende vindt vrijdagavond in de feesttent plaats.

Maar niet alleen is er live muziek, bezoekers kunnen ook van meer dingen genieten. Zo is er een heus zwembad met glijbaan, wordt Rond de Stamtoavel live uitgevoerd op het podium en zijn er spectaculaire shows te zien. ‘Iets met crossmotoren en carbid, meer zeggen we niet’ geeft de organisatie aan. Ook is er dit jaar een buitenpodium aanwezig met diverse acts en live optredens. Dit podium is natuurlijk ook toegankelijk voor iedereen die de nieuwe Marco Schuitmaker denkt te zijn. Kortom; niks is te gek.

Dit jaar is het terrein om 19:00 open. Iedereen wordt geadviseerd om op tijd te komen om niets van dit spektakel te missen. Voor toegangskaarten kunnen bezoekers terecht op de website: www.grandioosalteveer.nl. En kijk ook eens op de Facebookpagina van Grandioos! Dat doet ieder mens goed.

Hendrik Boels – Team Grandioos