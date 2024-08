BLIJHAM – Henk en Trijn Opheikens vieren vandaag hun diamanten huwelijksfeest



Vandaag vieren Henk en Trijn Opheikens hun 60 jarig huwelijksfeest.

Daarom kwam burgemeester Velema hen namens de gemeente Westerwolde feliciteren.

Hendrik Willem Opheikens is op 22 juni 1940 geboren in Belingwolde, Trijntje Blokzijl kwam op 8 november 1942 in Blijham ter wereld.

Henk haalde zijn ULO diploma in Bellingwolde en deed toen nog de Middelbare Landbouwschool in Veendam. Trijn haalde haar ULO diploma in Winschoten en werkte op diverse plekken als kantoormedewerkster.

Op een ULO-feestje van een gezamenlijke vriend leerde het echtpaar elkaar kennen en in opdracht van die vriend moesten de jongens de meisjes naar huis brengen. De keus van Henk viel op Trijn “En toen was het aan”.

Het echtpaar trouwde toen Henk na de militaire dienst bij de Landbouwvoorlichtingsdienst ging werken. Achtereenvolgens woonde het echtpaar in Marum, Bedum, Ten Boer, Emmeloord en via Aalden (Dr) naar Vlagtwedde.

Nu woont het echtpaar in een aanleunwoning van de Blankenborg in Blijham.



Henk was een fanatiek voetballer, hij speelde o.a. bij voetbalvereniging Westerwolde in Vlagtwedde.

Henk was ook een echte organisator, hij was actief in talloze verenigingen, hij zat o.a. in de organisatie die elk jaar de Fietsdriedaagse organiseerde in Vlagtwedde. Ook wandelroutes rondom Vlagtwedde werden door hem in kaart gebracht en is hij erelid van Stichting Wandelen in Westerwolde en was hij lid van het Open Monumentendag Comité Westerwolde.

Voor zijn inzet kreeg hij enkele jaren geleden zelfs de Ridderorde opgespeld.

Trijn was 45 jaar lid van de E.H.B.O. in Vlagtwedde, was samen met Henk actief bij de VVV in Vlagtwedde en hielp mee bij de Fietsdriedaagse.

Samen met hun zoon en dochter en hun partners en natuurlijk de kleinkinderen en directe familie en vrienden wordt komend weekend dit feest gevierd met een etentje.