DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Weener

Ofschoon de auto in Duitsland correct geregistreerd was, monteerde een 52 jarige inwoner van Bunde Nederlandse kentekenplaten aan zijn wagen. Hij viel gisteravond om 18.45 uur tijdens een verkeerscontrole in Weener door de mand. Daarbij bleek dat de man een rijverbod had. De originele kentekenplaten werden in de kofferbak van de auto aangetroffen. De Nederlandse kentekenplaten zijn door de politie in beslag genomen. Er wordt onderzoek naar de herkomst er van gedaan. De auto met de originele kentekenplaten werd zeker gesteld en de sleutel er van is in beslag genomen. De man zal zich voor een verkeersovertreding en valsheid in geschrifte moeten verantwoorden.

Sögel

Maandag is tussen 11.00 en 14.00 uur een bewoonster van de Sprakeler Straße door een persoon opgebeld die zich voordeed als politieagent. Hij vertelde dat er in de buurt was ingebroken en dat daarbij een inbreker was aangehouden. Haar geld zou niet veilig zijn. De vrouw geloofde het verhaal en deed haar geld in een zak die ze op een omheining legde. Dit werd door een man opgehaald. De politie verzoekt getuigen die rond het tijdstip in de straat een man of een vreemde auto hebben gezien het politiebureau in Lingen te bellen, 0591 – 870.

Meppen

Om half tien vanmorgen is in een benedenwoning van een appartementencomplex aan de Mohnstraße in Meppen brand uitgebroken. De woning is volledig uitgebrand. Een dertienjarige jongen liep rookvergiftiging op. De schade wordt op twee ton geschat. Er wordt onderzoek naar de oorzaak van de brand gedaan.

Haren

Zondag is met opzet aan de Schlossallee bij het vakantiepark ter hoogte van het viaduct een afzetting vernield. Dit gebeurde tussen 13.00 en 15.55 uur. De politie zoekt hiervan getuigen.

Bunde

Rond half elf gisterenavond is bij een woning aan de Berumer Ring de bliksem ingeslagen. De bewoners belden het alarmnummer, waarop de hulpdiensten ter plaatse kwamen. Door de inslag raakte de schoorsteen beschadigd. Ook sloeg de bliksem bij het elektriciteitsnetwerk van de woning in. De brandweer heeft met een warmtebeeldcamera naar vuurhaarden gezocht, maar deze niet aangetroffen. De losse onderdelen van de schoorsteen werden verwijderd.