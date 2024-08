Messen en softdrugs in beslag genomen bij fouilleeractie aanmeldcentrum

TER APEL – Bij een onaangekondigde preventieve fouilleeractie op dinsdag 13 augustus heeft de politie onder meer messen en softdrugs in beslag genomen.

Er zijn vijftig voetgangers en twintig automobilisten gefouilleerd. Hierbij zijn drie messen en een hoeveelheid softdrugs in beslag genomen. Ook troffen agenten een ploertendoder aan. Voor het bezit hiervan is een bekeuring uitgeschreven. Eén persoon is aangehouden voor het bezit van een vals rijbewijs.

De actie vond plaats op het voorterrein van het aanmeldcentrum aan de Ter Apelervenen. Dit terrein is door de burgemeester aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat biedt de politie de mogelijkheid om personen, onder bepaalde voorwaarden, preventief te fouilleren. Bij de actie zijn mensen die zich in het gebied bevonden aselectief gecontroleerd. Dat betekent dat elke derde persoon door de politie is gecontroleerd. De actie duurde in totaal twee uur en is rustig verlopen.