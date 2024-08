Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Exloo

EXLOO – Vanmorgen organiseerden de wandelcoaches een wandeling door Exloo. Hieronder het verslag met foto’s gemaakt door Jan Bossen.

Op woensdag 14 augustus was het vertrekpunt van de wandeling van WandelenWerkt het dorpshuis in Exloo. Eens per jaar kiezen de wandelcoaches voor deze wandeling omdat dan de heide in Drenthe in volle bloei staat. Zo ook weer deze dag. Vanaf 8.45 uur stond in het dorpshuis van Exloo de koffie weer klaar en konden de wandelaars, die zich vooraf hadden opgegeven, zich melden bij de coaches.

Exloo heeft in de loop van zijn geschiedenis veel namen gehad. Bijvoorbeeld Exle (1376), Exlo (1446), Exloe (1519), Exle, Exel (16de eeuw), Exelle (1560), Exelloe, Exloe (1558-1560), (1609), Exlo (1851-55) en Eksloo (1901). De naam Exloo is waarschijnlijk ontstaan uit de Oudsaksische woorden Ek (Eik) en Loo (Bos) en betekent Eikenbos.

Exloo telt 1705 inwoner. Dat was in 1612 wel even anders. Toen telde het dorp 112 inwoners tegen Odoorn 92 en Valthe 61.

Al vrij snel na het vertrek ging de wandeling het Molenveld in. Daar stond de heide in volle bloei. De grote paarse deken werd op diverse manieren doorsneden en de lopers raakten er niet op uitgekeken. Vanaf de heide van het Molenveld ging de wandeling weer het bos in. Hierbij werd het door SBB geplaatste oorlogsmonument aangedaan. Op deze plek is op 11 januari 1944 een Liberator B-24 bommenwerper neergestort. Hierbij zijn alle bemanningsleden omgekomen. Dit vliegtuig was op weg naar Duitsland, met als bestemming een bombardement op de Duitse vliegtuigfabrieken in Braunschweig. In 1946/1947 heeft SBB hier voor ieder bemanningslid een veldkei neergelegd en bij iedere kei een beuk geplant. Later is er een monument geplaats dat gedateerd is op 4 mei 1990.

Vanaf hier ging het weer richting dorpshuis Daar stond, zoals gebruikelijk, voor de liefhebber de soep met brood weer te wachten.

Jan Bossen