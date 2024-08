Happen en Trappen door Veendam

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 15 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VRIJ ZONNIG EN DROOG | MORGEN NOGAL REGENACHTIG

Het is vanochtend nog nevelig maar de zon komt er vandaag goed bij en er zijn vanmiddag vooral wat stapelwolken. Het wordt nog vrij warm met een maximumtemperatuur van 26 graden en er is vanmiddag een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten, windkracht 2 tot 4.

Het is dus ook een droge dag en vanavond blijft het ook droog, maar in de loop van komende nacht gaat het vanuit het westen regenen. Er is dan ook wat meer wind. Dat front zal het morgenochtend een beetje regenachtig en nat maken en dat is morgenmiddag dan wel voorbij, maar er kunnen morgenmiddag en morgenavond af en toe nog een paar buien vallen. De wind is eerst matig of vrij krachtig en de maximumtemperatuur is morgen 21 graden.

Zaterdag is er weer meer zon en het is dan droog, met een maximum van 22 graden. Zondag is het wisselend bewolkt met zon en 23 graden, en later misschien een bui. Maandag lijkt het redelijk zonnig te zijn. De temperaturen zijn vanaf morgen dus vrij normaal.