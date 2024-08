Nieuw sport aanbod MFC de Hardenberg

FINSTERWOLDE – Met sportieve trots biedt Stichting MFC De Hardenberg Finsterwolde op 4 september twee nieuwe sportactiviteiten aan. Om inwoners uit Oldambt meer te laten sporten en bewegen past dit bij de doelstelling van het bestuur van Stichting MFC de Hardenberg en sluit volledig aan bij de gestelde doelen genoemd in het sport akkoord van de gemeente Oldambt.

Swim2beFit

Vanaf woensdag 4 september 20.00 uur zal de eerste groep zwemmers starten met hun deelname aan Swim2beFit. Deze zwem activiteit is opgestart vanuit de gecombineerde leefstyle interventie, ( GLI) met een doorverwijzing vanuit een fysiopraktijk, huisarts of een diëtist. De deelnemers zullen samen met een zwemcoach hun doelen stellen om om fitter en gezonder te worden in een programma van 10 weken. Deze doelen zullen daarna in samenspraak met de zwemcoach worden bijgesteld voor een nieuwe periode van 10 weken. Deelnemers volgen dit Swim2beFit programma in het overdekt zwembad van de Hardenberg te Finsterwolde. Om deel te kunnen nemen is een doorverwijzing geen verplichting. Wil jij ook fitter worden en je eigen doelen stellen hoe je dit wilt bereiken, meld je dan aan voor dit programma via de balie bij het sportcomplex of email naar info@mfcdehardenberg.nl

Voor de zwemcoaching is een samenwerking met ALO student Hilde Dieterman aangegaan. Hilde komt uit een “zwem-nest”, haar vader is al dertig jaar all-round zwem instructeur en geen onbekende in het zwembad de Hardenberg. Het watergebeuren is Hilde met de paplepel ingegoten. Stichting MFC De Hardenberg Finsterwolde is ontzettend blij met jonge sportcoaches, die zich willen inzetten op sportief gebied in het sportcomplex. Hilde wil graag meer sportieve uitdagingen verzorgen in het sportcomplex, wat passend is bij haar opleiding.

Zumba

Na een oproep via social media is Stichting MFC De Hardenberg Finsterwolde in contact gekomen met drie enthousiaste Zumba instructeurs. Er is voor een ervaren Zumba instructrice, die super enthousiast is, gekozen. In samenspraak met Huis voor de Sport Groningen is voor de Zumba lessen een overeenkomst gesloten met Johanna Udema.

Johanna: ” In mijn lessen staan plezier en goede vibes centraal. Ik mag in september de zumbalessen bij de Hardenberg gaan geven en verheug mij hier ontzettend op. Denk jij nu dat lijkt mij leuk, dan ben je vanaf woensdag 4 Sept van 19.00 tot 20.00 uur van harte welkom. Ik geef elke woensdag Zumba les, kom de eerste keer gratis voor een proefles en we maken er een gezellig en sportief uurtje van.”

Marcel Werkman

Stichting MFC De Hardenberg Finsterwolde