UWV: Meer zelfstandigen in Groningen

GRONINGEN – In juli daalde het aantal WW-uitkeringen in Groningen verder. Wanneer het economisch goed gaat, grijpt een groter deel van de WW’ers de kans om als zelfstandige aan de slag te gaan. Van alle WW’ers in Groningen die aan het werk gaan is dat 3,2 procent. UWV ondersteunt hen daarbij. Ruim 1 op de 5 banen in Groningen is van een zelfstandige.

In 2023 waren er ruim 2,5 miljoen zelfstandigenbanen in Nederland. Dat is 22% van het totale aantal banen. Dit is flink meer dan tien jaar eerder, toen er net geen 2 miljoen zelfstandigenbanen waren. Arbeidsmarktregio Groningen telt bijna 95.000 banen van zelfstandigen; dit is 21% van alle banen en daarmee vergelijkbaar met het landelijke percentage. In sectoren als de landbouw, de (zakelijke) diensten en de bouw werken in verhouding veel zelfstandigen. Ook in sommige beroepen werken mensen vaak als zzp’er (zelfstandige zonder personeel). Dit geldt bijvoorbeeld voor tuinders, akkerbouwers & veetelers, kunstenaars en sportinstructeurs.

Ruim 1 op de 5 banen in Groningen van een zelfstandige

Arbeidsmarktregio Groningen telt bijna 95.000 banen van zelfstandigen; dit is maar liefst 21% van alle banen. In Nederland zijn er in 2023 ruim 2,5 miljoen zelfstandigenbanen (22% van het totale aantal banen). Dit is flink meer dan tien jaar eerder, toen er net geen 2 miljoen zelfstandigenbanen waren. Het percentage zelfstandigen is in Groningen bijna gelijk aan het landelijke percentage. Een verklaring voor het iets lagere aandeel zelfstandigen in Groningen is dat de regio relatief minder banen heeft in de landbouw en dienstensector dan andere regio’s. In deze sectoren werken in verhouding veel zelfstandigen. Ook in sommige beroepen werken mensen vaak als zzp’er (zelfstandige zonder personeel). Dit geldt bijvoorbeeld voor tuinders, akkerbouwers & veetelers, kunstenaars en sportinstructeurs.

Aantal zelfstandigen neemt naar verwachting toe

UWV verwacht dat het aantal banen van zelfstandigen in Nederland in 2024 met 0,9% en in 2025 met 0,8% toeneemt, naar 2,6 miljoen banen in 2025. In arbeidsmarktregio Groningen is de groei met 0,9% in 2024 en 0,8% in 2025 hetzelfde. Zowel landelijk als in Groningen groeit het aantal banen voor zelfstandigen harder dan de werknemersbanen. De meeste zzp’ers worden zelfstandige om positieve redenen, zoals meer vrijheid in het werk of het zoeken van een nieuwe uitdaging. Ruim acht op de tien zelfstandigen willen over 5 jaar hun huidige werk als zelfstandige nog doen. Op de vraag of ze liever in loondienst of als zelfstandige willen werken, geven bijna negen op de tien zzp’ers aan het liefst als zelfstandige te werken.

WW’ers grijpen vaker hun kans als zelfstandige als de economie gunstig is

Voor een deel van de mensen met een WW-uitkering biedt zelfstandig ondernemerschap een goede kans op werk. In economisch gunstige tijden en op een krappe arbeidsmarkt – met grote personeelstekorten – zet een groter deel van de WW’ers de stap naar zelfstandig ondernemerschap. Van alle mensen in arbeidsmarktregio Groningen die in de eerste helft van 2023 vanuit de WW weer aan het werk gingen, zette 3,2% (105 mensen) de stap naar zelfstandig ondernemerschap. Dat doen zij voornamelijk als zelfstandige zonder personeel.

Vanuit de WW aan de slag als zelfstandige: de startersregeling

Jaarlijks starten landelijk ruim 8.000 mensen met een WW-uitkering met de startersregeling. Met deze regeling mag een WW’er 6 maanden alle uren aan het starten van een eigen bedrijf besteden. In die periode ontvangt de WW’er dan 29% minder WW-uitkering, ongeacht hoeveel er met het werken als zelfstandige wordt verdiend. Het aandeel WW’ers dat gebruik maakt van de startersregeling nam tussen 2013 en 2023 toe van bijna 3% naar ruim 5%. Ook steeds meer mensen met een arbeidsbeperking werken als zelfstandige. Vooral de vrijheid, flexibele werkuren en eigen keuze van de werkplek kunnen aantrekkelijk zijn. Maar de keuze kan ook een negatieve reden hebben, namelijk dat het moeilijk is om als werknemer aan de slag te komen.

Eén van de zelfstandigen die haar onderneming is begonnen met de startersregeling is Judith Elzer uit Groningen. Samen met een goede vriend opende zij officieel op 1 maart van dit jaar de viskiosk ‘Moi Eem!’ in de Groningse wijk Oosterpark. “Op de achtergrond speelde ik altijd wel met het idee om een klein eettentje te beginnen. Toen de gemeente een prijsvraag uitschreef met de vraag wat een mooie aanvulling zou zijn voor de wijk, hebben mijn vriend en ik gewonnen met het idee voor een viszaak in de kiosk die de gemeente in eerste instantie had gebouwd voor een andere ondernemer die zich daar uiteindelijk niet vestigde.” aldus Elzer.

“De regeling heeft mij alles geboden wat ik nodig had. Dankzij deze mogelijkheid en de ondersteuning van UWV, heb ik echt dienstverlening op maat ervaren. Omdat het altijd een grote wens van me is geweest om iets voor mezelf te beginnen, was ik dit avontuur misschien ook begonnen zonder startersregeling. Maar dan was het, vooral vanuit financieel oogpunt, wel een stuk spannender geweest. Nu heb ik van begin af aan tot 1 augustus het steuntje in de rug gehad van de regeling en hoefde ik de eerste maanden na de opening niet alleen maar rond te komen van de omzet.”

Afname WW-uitkeringen in Groningen

Eind juli ontvingen 5.353 inwoners van Groningen een WW-uitkering. Dat is 1,6% van de Groningse beroepsbevolking. In juli nam het aantal WW-uitkeringen in Groningen af met 5,0% (284 uitkeringen). De grootste afname van het aantal WW-uitkeringen kwam vanuit de uitzendsector. Vooral schilders en vrachtwagenchauffeurs ontvingen minder uitkeringen. Ook vanuit de overige commerciële dienstverlening en zorg & welzijn nam het aantal uitkeringen af. Ten opzichte van vorig jaar lag de WW 7,3% hoger in Groningen. Met name vanuit overige commerciële dienstverlening, detailhandel en chemische industrie lopen er meer WW-uitkeringen.

Vergelijkbaar beeld WW in Drenthe en Friesland

In juli nam de WW af in alle drie noordelijke provincies. Ten opzichte van vorig jaar is er overal in het Noorden sprake van een stijging van het aantal WW-uitkeringen.

UWV verstrekte eind juli in Friesland 5.746 WW-uitkeringen; 5,0% minder dan vorige maand. In Friesland was het aantal WW-uitkeringen eind juli 7,2% hoger dan vorig jaar.

Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Drenthe nam in juli af met 2,7% tot 4.449. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een stijging van 7,3%

Meer informatie over de arbeidsmarkt vindt u op werk.nl.

UWV