Dewkoemar, Roepnaam: Ronnie vermist

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 16 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

REGENACHTIGE DAG | VRIJWEL DROOG WEEKEND

Vandaag is het de meeste tijd bewolkt en met enige regelmatig valt er regen en motregen. Het is pas vanavond dat we een paar opklaringen kunnen krijgen. En er kan in totaal toch zo’n 10 mm aan regen vallen. Vanochtend is er nog een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind maar vanmiddag neemt de wind af, de middagtemperatuur is 21 a 22 graden.

Vanavond valt er plaatselijk nog een buitje maar vannacht is het droog met een paar opklaringen, lokaal kan ook mist ontstaan. Minimumtemperatuur dus rond 14 graden en dus maar weinig wind.

Morgen is er ook weinig wind en wat er aan wind is, waait uit het oosten. Zonnige perioden wisselen morgen af met wolkenvelden en er onstaan ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt morgenmiddag zo’n 24 graden. De zondag daar niet veel voor onder, al zou er een bui kunnen vallen en er is ’s ochtends ook vrij veel bewolking. De wind is zondag meest matig uit het noordwesten. Na dit weekend is het maandag droog en vrij zonnig, dinsdag zijn er nog zonnige perioden en daarna is het vaak bewolkt en een beetje wisselvallig. Maximum dinsdag stijgend tot 26 graden, daarna maxima van 20 tot 22 graden.