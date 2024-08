Kap en roeden molen De Noordstar worden 20 augustus geplaatst

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 17 augustus, 10.00 uur door Jules Geirnaerdt

VRIJ MOOI WEEKEND | LANGE TERMIJN GEMIDDELD

We hebben vandaag en morgen een vrij mooi weekend want vandaag is er vrij veel zon met wat stapelwolken en morgen is er vooral later op de dag veel zon. Want vanavond komt er uit het zuiden meer bewolking en in de loop van vannacht en morgenochtend zou wellicht wat lichte regen kunnen vallen.

Maar veel wordt dat absoluut niet, wel zal het morgenochtend tamelijk bewolkt zijn en moet de zon in de loop van de dag gaan doorbreken. De middagtemperatuur is vandaag 24 graden, morgen is het ongeveer 23 graden. De wind is vandaag zwak en veranderlijk, morgen komt er een zwakke tot matige noordwestenwind op gang. De vochtige luchtmassa van de laatste dagen is dan verdreven.

Maandag is een zonnige dag met een zwakke zuidenwind en ’s middags 23 graden. Dinsdag begint met zon maar later is er kans op een bui, daarna is het afwisselend met woensdag een droge dag en donderdag en vrijdag kans op enkele buien. Er is tegen die tijd een matige tot krachtige west-zuidwestenwind en daarmee is het op lange termijn heel gemiddeld zomerweer met maxima van 20 tot 23 graden.