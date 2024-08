VLAGTWEDDE – Lekker door de modder rennen bij de Bakker Agri-Works Mudrun van de Week der Besten



Onder voortreffelijke omstandigheden werd vanmiddag de Bakker Agri-Works Mudrun van de Week der Besten gehouden.

Op het evenemententerrein aan de Onstwedderweg was een parkoers van iets meer dan een kilometer uitgezet waarin diverse vooral modderige obstakels waren aangebracht. Zelfs moesten de deelnemers door aan aangrenzende sloot baggeren.

Dat mocht de pret niet drukken en vol enthousiasme werden de hindernissen genomen.

Er was een klasse voor kinderen 8 tot 12 jaar, een ouder en kind groep en een groep recreatief.

Voor alle deelnemers was er een medaille en voor de eerste drie van de recreatieve lopers was er een beker.

Bij de dames was Leonie de eerste Leonie, Esmee ws tweede en Dorien was derde.

Een mooi sportief gebaar was er van de jongens Sven en Thijs die na de winnaar, Christoph, over de finish kwamen, zij gingen hand in hand over de streep.

Een prachtig evenement die erg geslaagd is dankzij de inzet van weer een grote groep vrijwilligers.