VLAGTWEDDE – Organisator Johan Dijkman blij met geslaagd All American& Classic Meeting Vlagtwedde



Organisator Johan Dijkman was een tevreden man tegen het eind van de middag toen we hem spraken over de All American& Classic Meeting.

Deze All American & Classic meeting vond plaats in het kader van de Week der Besten op het evenemententerrein aan de Onstwedderweg in Vlagtwedde.

Vanaf vanmorgen 11.00 uur waren er volgens Johan zo’n 300 mooie auto’s en motoren (Harley Davidson) geweest en ook over het aantal bezoekers was hij erg tevreden.

Ook waren er enkele stands met doelgroep gerelateerde handelswaar.

Tijdens deze Meeting was er een jamsessie waar muzikanten vanaf een podium de bezoekers vermaakten.