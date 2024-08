Vijftal spelers Damclub Winschoten succesvol bij Hoogeveen Open

WINSCHOTEN, HOOGEVEEN – De 15e editie van het traditionele damtoernooi “Hoogeveen Open” is in week 33 geëindigd in een succesvol evenement. De laatste jaren is dit overigens het grootste damevenement van Nederland, waarbij het zich de hele week mocht verheugen in een grote publieke belangstelling.

De 120 deelnemers, gemiddelde rating ca. 1080 KNDB rating, begonnen maandag 12 t/m zaterdag 17 augustus met 8 ronden “Zwitsers systeem” onder een speeltempo van “Fischer 80 minuten + 1 minuut bonus per zet”. Het MFC “De Magneet” in de Hoogeveens wijk Krakeel fungeerde evenals vorig jaar als decor, waarbij het toernooi onder auspiciën van de Fédération Mondiale du Jeu de Dames (FMJD), oftewel de Werelddambond stond. De organisatie was wederom in vertrouwde handen van de Hoogeveense Damclub (HDC) met als arbiter Johan Demascure uit België. De deelnemers kwamen naast Nederland uit België, Mali, Frans-Guana, Frankrijk, Israël, Polen en Portugal. Onder de deelnemers zaten 24 spelers met een damtitel achter hun naam, van kandidaat Landelijke Meester (CMN) tot Internationaal Grootmeester (GMI). Overall winnaar werd de onder de vlag van Israël spelende Internationale Grootmeester GMI Alexander Shvartsman met 13 punten uit 8 partijen, met als goede tweede, plaatselijk favoriet, Wouter Sosef (MF) uit Hoogeveen met 12 punten. Derde werd eveneens met 12 punten Jan van Dijk (MI) uit Wolvega.

Oost-Groningen

De regio Oost-Groningen was met 5 spelers van Damclub Winschoten vertegenwoordigd, namelijk Janick Lanting uit Bad Nieuweschans, Elize van der Kamp uit Beerta, Han Tuenter uit Westerlee, Jakob Pronk uit Winschoten en plaatsgenoot Geert Lubberink. Elize nam deel aan het jeugdtoernooi. Jakob Pronk kwam tot een keurige 23e plaats met 10 punten en toucheerde zaterdag eveneens de dagprijs in zijn ratinggroep van 2024 t/m 2150 FMJD ratingpunten. Han Tuenter 5 punten, Janick Lanting 7 punten en Geert Lubberink 9 punten. Daarbij steeg de KNDB-rating van Jakob naar 1229 punten, Janick naar 951 punten, Han naar 928 punten en Geert naar 993 punten.

Jeugdtoernooi

Elize kwam uit in het jeugdtoernooi, waarbij 2 groepjes van 4 spelers werden gevormd. Het zogenaamde rondtoernooi werd afgewerkt op maandag, woensdag en vrijdag 16 augustus, waarbij de wedstrijden vanaf 13:00 uur stonden gepland. Elize kwam uit in de A-groep, waarbij ze een gedeelde 1e plaats moest delen met Chantal van Santen uit Hoogeveen en Anar Dalaj uit Groningen. Na woensdagmiddag had Elize met 2 zeges ongeslagen de eerste plaats, echter de laatste partij op vrijdag verloor ze nipt tegen Anar Dalaj, waardoor alle drie 4 punten hadden gescoord. Na 2 ronden barrage werd Elize uiteindelijk 3e in haar groep achter Chantal en Anar. In de andere groep werd Kato Klein uit Emmen 1e. De A-finale, op zaterdag, ging tussen de nummers 1 uit elke groep, de B-finale tussen de nummers 2 enzovoort. Volgens deze methode werd de A-finale gespeeld tussen Kato en Anar. Anar won deze ontmoeting en werd kampioen. Elize nam het in de C-finale op tegen Kurtis Afonsoewa. Deze partij sloot Elize winnend af en werd 5e in het totaalklassement. Bij de prijsuitreiking mochten alle jeugdspelers uit handen van Gerard Bruins een beker in ontvangst nemen.

Geert Lubberink