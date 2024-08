Wandelen werkt! in Blauwestad

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 18 augustus, 10.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZON KOMT TERUG | DINSDAG WAT REGEN

Tot vanavond blijft er soms nog veel bewolking, maar de zon komt er gaandeweg steeds beter doorheen. De wind is eerst zwak en veranderlijk maar gaat uit het noordwesten waaien met windkracht 2 tot 3. De maximumtemperatuur is 23 graden. Vanavond wordt het dus helder en vannacht is het vrijwel onbewolkt, en ook heel rustig met weinig wind. Minimumtemperatuur vannacht rond 13 graden.

Morgen stijgt de temperatuur opnieuw tot ongeveer 23 graden. Maar het is van het begin af aan zonnig en er is morgen een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidoosten.

Dinsdag wordt het weer anders want na een droge start met wat zon neemt de bewolking toe en in de loop van de middag en dinsdagavond vallen er enkele buien. Daar kan een flinke bui bij zijn, mogelijk met onweer. Het wordt dinsdagmiddag 25 of 26 graden. Woensdag draait de wind naar het westen en dat geeft zo’n 20 graden met af en toe zon en een enkele regenbui. Donderdag is een droge dag maar vrijdag is er weer kans op wat regen. Dus na morgen is het licht wisselvallig, maar niet bijzonder koud of regenachtig.