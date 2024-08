Fotoverslag van de Etstoel in Anloo

ANLOO- Zaterdag keerde het Drentse dorp Anloo weer vier eeuwen terug in de tijd. Zo’n 300 inwoners verruilen hun moderne kleren voor de sobere kleding van vroeger. De middeleeuwse kerk, de prachtige Kerkbrink en de landelijke dorpssfeer lieten de bezoeker het Drentse verleden inademen.

In de Magnuskerk werd een rechtszitting nagespeeld. Tijdens de zitting stonden partijen lijnrecht tegenover elkaar, getuigen moesten helpen de waarheid te vinden. Tegelijk bood de rechtszaak een uniek kijkje in de Drentse samenleving van vroeger.

Het Drentse gerechtshof in vroeger eeuwen heette de Etstoel. De Etstoel vergaderde drie keer per jaar: twee keer in Rolde, maar op de feestdag van Sint Magnus in de kerk van Anloo. Sinds 1987 wordt elk jaar zo’n rechtszitting van de Etstoel nagespeeld. Het spel is gebaseerd op ware feiten en de personen die terecht staan, hebben eeuwen geleden werkelijk geleefd.

In de zitting van de Etstoel behandelden de Etten dit jaar het waargebeurde verhaal over een predikant, die een vrouw had bezwangerd en een zaak tegen een vrouw die ervan werd beschuldigd dat ze haar pasgeboren kind om het leven had gebracht.

Buiten de kerk vond een jaarmarkt plaats, die vroeger ook gehouden werd wanneer de Etstoel een rechtszitting in Anloo had. De rechtszitting trok veel volk en waar volk is is handel. De jaarmarkt was geen braderie. Geprobeerd werd zoveel mogelijk de zeventiende-eeuwse situatie na te bootsen en er werden geen concessies aan de 21ste eeuw gedaan. Koffie, patat en hamburgers waren er niet te koop, want die waren er in de 17e eeuw ook niet. Artiesten, muzikanten, goochelaars en handelaars waren er wel en er werd een boerenklucht opgevoerd

Bron: Etstoel Anloo

Foto’s: Johannes Velthuis

