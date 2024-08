Prijswinnaars Marie-José en Richard proeven Duitse voetbalsfeer

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 19 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

MOOIE MAANDAG | MORGEN EN WOENSDAG BUIEN

Door een hogedrukgebied boven Frankrijk en Duitsland is het een mooie zonnige dag met een paar stapelwolken die ontstaan, en er komt vanmiddag ook wat sluierbewolking voor. Maar de zon heeft de hele dag de overhand en de maximumtemperatuur is vanmiddag 23 graden. De wind is meestal zwakjes uit het zuiden.

Vannacht komt er wat meer bewolking en iets meer wind. Dat is ook het begin van een ander weerbeeld, want morgen komt er windkracht 4 tot 5 uit het zuiden tot zuidwesten te en in de loop van de middag en morgenavond komen er enkele buien bij. Daar kan ook een flinke bui bij zijn, met kans op onweer. Maximum morgen 24 á 25 graden.

Woensdag is het maar 18 tot 20 graden want dan is de wind gedraaid naar het westen. Dat geeft eerst ook veel bewolking met af en toe regen of motregen, maar later op de dag zijn er een paar redelijke opklaringen. Donderdag waait de wind weer uit het zuidwesten en dat brengt 22 graden en droog weer. Vrijdag en zaterdag komt de wind ook uit het zuidwesten, maar dan vallen er enkele buien.