Weekendoverzicht politie regio Emmen

EMMEN – De politie Emmen neemt u met hun weekendjournaal mee in hun werkzaamheden. Het is een klein overzicht van een aantal bijzonderheden die zich in het weekend in de regio Emmen, Borger-Odoorn en Coevorden hebben afgespeeld.

Bij de politie in Zuidoost-Drenthe zijn de afgelopen dagen maar liefst 223 meldingen binnengekomen.

Afgelopen weekend vond het Boerenrock Festival plaats in Drouwenerveen. Daar heeft onder andere een mishandeling plaatsgevonden, waarbij het slachtoffer een aantal klappen in zijn gezicht heeft gekregen. De verdachte is hierop door agenten aangehouden en het slachtoffer is ter controle met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

In Coevorden kreeg de politie een melding van een man welke met een ontbloot bovenlichaam op straat stond te schreeuwen. Eenmaal ter plaatse bleef de man erg agressief en was zichtbaar onder invloed van alcohol. Er zou een conflict spelen met een buurtbewoner. Agenten gingen met beide partijen in gesprek en uiteindelijk is een vriend van de man gekomen om hem rustig te krijgen.

Vrijdag was er een vrouw in Emmen benaderd door zogenaamd een medewerker van de ING. Er zouden vreemde transacties op haar rekening zijn geconstateerd. Om dit tegen te houden, moest ze haar geld naar een andere rekening overmaken. Ook vroegen ze aan de telefoon naar waardevolle spullen om op te komen halen. Weet dat de bank niet op deze manier te werk gaat. Zij zullen u nooit vragen naar waardevolle spullen in huis of om uw geld naar een andere rekening over te maken. Vertrouwt u het niet? Bel dan voor de zekerheid uw bank om te overleggen. De aangifte is opgemaakt en het rekeningnummer is geblokkeerd.

Op zaterdag kreeg de politie een melding van een huiselijke twist in Nieuw-Buinen. Er zou sprake zijn van alcohol, waarna er een worsteling had plaatsgevonden. Na de nodige adviezen, konden agenten hun weg vervolgen. De politie heeft zijn zorgen geuit via een zorgmelding richting Veilig Thuis.

In Emmen vond een man tijdens het magneetvissen een pistool in het Oranjekanaal. De Forensische Opsporing kwam ter plaatse om het pistool in beslag te nemen voor verder onderzoek. Het wapen leek op het model van een alarmpistool, welke mogelijk omgebouwd zou zijn.

In de nacht van zaterdag op zondag, hoorde een bewoner van Geesbrug een harde knal. Het bleek dat een onbekend persoon een onbekend voorwerp tegen zijn ruit had gegooid. Hierdoor zat er een barst in. De bewoner vond het niet nodig om aangifte te doen.

Zondagnacht kreeg de politie een melding van een heterdaad overval op een café in Schoonoord. Onderweg ging het vermoedelijk om een insluiping. De eigenaar was nog in het café aanwezig en hoorde bij het afsluiten stemmen en gerommel. Hij zag drie mannen bij de kassa, riep hen, waarna de mannen wegrenden. Met meerdere eenheden werd de omgeving afgezocht naar de verdachten, helaas zonder resultaat. Tot op heden lijkt het erop dat er niets is weggenomen. De zaak is nog in onderzoek. Mocht u iets meegekregen hebben van de insluiping of u heeft camerabeelden waarop iets verdachts is te zien, neem dan contact op via 0900-8844.

Verder zijn agenten druk bezig geweest met diverse andere meldingen, zoals medische situaties, het rijden onder invloed van alcohol c.q. drugs, geluidsoverlast en brandstichting.

Politie Emmen