Zeer grote brand in schuur Termunten

TERMUNTEN – Vanmorgen is aan de Kloosterlaan in Baamsum, bij Termunten, een schuur in brand geraakt.

De eerste melding was vanmorgen om kwart voor zes. Brandweer Woldendorp, Wagenborgen en Delfzijl gingen ter plaatse. Binnen een kwartier werd opgeschaald en gingen nog meer eenheden van brandweer Delfzijl, Bierum, Hoogezand, Loppersum en Siddeburen die kant op. De brand was in een grote schuur van een agrarisch bedrijf en was op het moment dat de eerste brandweerauto’s arriveerden al uitslaand.

Door snelle en grote inzet heeft de brandweer de omliggende schuren en het woonhuis weten te behouden. Rond acht uur werd het sein brand meester gegeven.

Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt en stonden er geen dieren in de schuur. De boer heeft nog materieel veilig kunnen stellen. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.

Het is de vierde grote schuurbrand in een paar weken tijd. Op 31 juli brandde een schuur uit aan de Hoofdweg in Finsterwolde, op 11 augustus drie schuren en een woonhuis aan de Peperstraat in Godlinze, diezelfde week een aardappelloods aan de Hoogeweg in Baflo en vandaag een schuur bij Termunten.