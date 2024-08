Zomernummer Terra Westerwolda 2024 verschenen

WESTERWOLDE – Het is zomer en dat betekent dat het zomernummer van Terra Westerwolda is verschenen. Het nieuwste exemplaar van het tijdschrift is bij de abonnees op de mat gevallen en is weer verkrijgbaar bij de vaste verkooppunten.

Fotograaf van Westerwolde

Dit keer maken we in Terra Westerwolda nader kennis met huisfotograaf André Dümmer. André verzorgt al een aantal jaren de foto’s voor het tijdschrift. In het interview vertelt hij over hoe zijn interesse in fotografie al begon in zijn jeugd, maar pas echt vleugels kreeg tijdens een bijzondere reis die hij maakte naar vrienden in Amerika. Tegenwoordig fotografeert André het liefst dicht bij huis in Ter Borg of aan het Ruiten-A-Kanaal. Redacteur Lizanne Trenning sprak met André over zijn passie voor fotografie en liefde voor Westerwolde.

Het beekdal bij Vlagtwedde

Westerwolde was en is een veel bezochte plek door kunstenaars. In 1883 werd het beekdal van Vlagtwedde vereeuwigt op het witte doek door Johannes Warnardus Bilders. De schilder verbleef graag in Westerwolde en de streek was een inspiratiebron voor meerdere schilderijen en tekeningen van zijn hand. Berend Jan Harding schreef over de schilder Bilders en diens landschappen van Westerwolde.

Brieven van Amerika naar Veele

In 1939 vertrok Rudolf Sachs met zijn vrouw Vera en twee zonen Jacques en Harry uit Vlagtwedde. Ze maakten de overtocht naar Amerika. Voor zover bekend waren zij de enige Joodse familie uit Westerwolde die kans heeft gezien om te vertrekken voordat de Duitse bezetting plaatsvond. Eenmaal in Amerika belandde de familie Sachs in Los Angeles. Vanuit zijn nieuwe woonplaats correspondeerde Rudolf Sachs met zijn oude jeugdvriend Berend Tammes uit Veele. Wout van Bekkum schreef aan de hand van de brieven en ansichtkaarten een artikel over de Westerwolds-Amerikaanse familie Sachs.

En verder…

Verder staat Terra Westerwolda uiteraard vol met historische wetenswaardigheden. Redacteur Hemmo Clevering maakte een overzicht van de vele korenmolens die Westerwolde ooit rijk was. Namens de Historische Kring Ter Apel schreef Jakob Been over de Nijverheids- en Landbouw- Tentoonstelling Ter Apel (NELTTA). Redacteur Lieuwe Jongsma bestudeerde de grensovergangen tussen Westerwolde en Duitsland. Verder schreef Jan Huizing de zeventiende aflevering van de serie ‘Uit de geschiedenis van Westerwolde’. Uiteraard vindt u in Terra Westerwolda ook het nieuws van de Historische Vereniging Westerwolde en de laatste historische actualiteiten.

Lizanne Trenning