VLAGTWEDDE – Bingoavond Week der Besten met veel deelnemers



Vanavond was op het terras naast Turks Specialiteiten Restaurant De Sultan in Vlagtwedde de populaire Week der Besten Bingo.

De animo voor deze bingoavond is erg groot, bij de voorinschrijving was al snel het aantal plaatsen bezet en was aanmelden niet meer mogelijk.

Meer dan 225 personen deden fanatiek mee met het spel waarmee men veel mooie prijzen kon winnen. Naast enkele geldprijzen waren er prijzen die beschikbaar gesteld door enkele bedrijven in en rond Vlagtwedde.

De hoofdprijs van deze bingo was een 3 uur durende E-choppertocht met daarbij 100 euro zakgeld, beschikbaar gesteld door Arjan Borgers Tweewielers.

Deze hoofdprijs is gewonnen door Tanja van Ravenshorst.



Morgen zijn er weer diverse activiteiten, zo wordt de tweede etappe van de fietsdriedaagse gereden.

Start 15:00 – 18:00 uur bij de Sultan

“s Avonds is er bij de haven Parc Emslandermeer “De Romein Group Waterspektakel”.

De bedoeling om met een skelter van de schans te rijden, een bocht te nemen en de skelter precies in het vak te parkeren en daarna over de stormbaan op het water te rennen, de snelste wint. Skelters zijn beschikbaar.

Dat begint om 19.00 uur. Aanmelden voor deelname is nog mogelijk.

Aansluitend is er bij de haven Parc Emslandermeer een Lasershow,