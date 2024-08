Klik & Tik: Gratis leren computeren en nog veel meer

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 20 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

LATER WAT BUIEN | LICHT WISSELVALLIGE DAGEN

Vanochtend is er nog af en toe een beetje zon en het is tot in het begin van de middag nog wel droog, maar gaandeweg de middag neemt de kans op buien toe: in de namiddag en vooral vanavond gaat het af en toe regenen. Er kunnen vanavond ook een paar flinke buien voorbij komen en er is dan ook kans op onweer. De maximumtemperautuur is 24 graden maar vanavond is het 17 a 18 graden. Er staat een matige zuidwestenwind, bij een bui is kans op windstoten.

Vannacht is het daarna nog bewolkt met af en toe regen. Morgen is er nog vrij veel bewolking over maar er is ook wel wat zon en lokaal valt nog een buitje. Middagtemperatuur morgen rond 18 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit west tot zuidwest.

Donderdag is er een zuidwesten-wind. Die bengt dan veel bewoolking en in de loop van de dag soms wat lichte regen of motregen. Vrijdag begint droog en dan is er later kans op een bui, en het komende weekend is op de zaterdag ook een beetje wisselvallig.