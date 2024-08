Welstad organiseert sportieve bezigheden in Onstwedde en Alteveer

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 21 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

EEN KOELE DAG | VOORAL ZATERDAG WISSELVALLIG

Het is vandaag voor het eerst sinds lange tijd een koele dag want de temperatuur is vanochtend maar 12 tot 16 graden en vanmiddag is de temperatuur 16 tot 18 graden. Vanochtend valt er lokaal ook een kortdurende bui maar vanmiddag is het droog en er zijn de hele dag vrij veel opklaringen. De wind is matig uit het zuidwesten tot westen, vanavond neemt de wind sterk af.

Vannacht koelt het weer af naar 12 a 13 graden. Er is dan vrij veel bewolking met mogelijk een kleine bui, en ook morgen zou een kleine bui kunnen vallen, al is het de meeste tijd droog. Af en toe is er ook wat zon en door een toenemende zuidwestenwind stijgt het naar 22 of 23 graden.

Vrijdag wordt het ’s middags 23 of 24 graden, maar dan is er kans op wat regen. In het weekend is er op zaterdag kans op een paar flinke buien, de zondag lijkt vrijwel droog te zijn met mooie zonnige perioden en begin volgende week lijkt het goed na-zomerweer te geven met vrij veel zon en een enkele bui.