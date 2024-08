100.000 stappen van Haren naar Groningen

HAREN DUITSLAND, GRONINGEN – Leonore van der Heide gaat samen met haar vriendin Geertje Brugman op 30 augustus 73 kilometer in 1 dag lopen voor de Nierstichting. In totaal zetten ze 100.000 stappen van Haren (Duitsland) naar Groningen. Ze vertrekken rond 3 uur s nachts uit Haren en hopen rond 11 uur ’s avonds in Groningen te zijn.



Onderweg passeren ze Ter Apel, Musselkanaal, Stadskanaal, Bareveld, Hoogezand, Foxhol en eindigen ze in de stad Groningen. Met deze actie hopen ze een motiverende start te maken voor de collecteweek van 15 t/m 21 september 2024.

Toen Leonore klein was, liep ze vaak samen met haar moeder collecte voor de Nierstichting. In hun familie komt erfelijke cystenieren voor. Dit jaar is haar moeder begonnen met dialyseren in het UMCG in Groningen. Deze periode brengt niet alleen veel onzekerheid met zich mee, maar ook een gevoel van machteloosheid dat veel nierpatiënten en hun families zullen herkennen. Haar moeder is een ongelooflijk sterke vrouw en nu is het Leonore’s beurt om ook sterk te zijn en in actie te komen.

Dialyseren is zwaar voor het lichaam en de toekomst voor veel nierpatiënten blijft onzeker. Van elke 100 dialysepatiënten overlijden er per jaar 17. De Nierstichting ondersteunt niet alleen wetenschappelijk onderzoek naar (kunst)niertransplantaties en dialyse, maar richt zich ook op het vergroten van bewustwording en het voorkomen van nierschade.

Geertje en Leonore kennen elkaar inmiddels acht jaar. Geertje was vroeger vaak bij haar thuis. Ze is een enorme steun voor Leonore. Ze is dankbaar dat ze deze uitdaging samen kunnen aangaan. Geertje laat momenteel in het UMCG onderzoeken of zij een nier aan de moeder van Leonore kan doneren; een buitengewoon bijzonder gebaar waarvoor Leonore geen woorden heeft.

Met een nierziekte ben je bang voor wat er gaat komen, en tegelijkertijd voor stagnatie. Je wilt niet stilstaan en blijven piekeren, ook al voelt dat soms onoverkomelijk. Tijdens de 20 uur durende tocht denken de dames aan alle 6.200 nierpatiënten in Nederland die op dit moment aan het dialyseren zijn. Ze hopen veel mensen tegen te komen met onze collectebus en waardevolle gesprekken te voeren onderweg.

Help hen hun doel te bereiken en steun nierpatiënten in hun strijd voor een beter leven, nu en in de toekomst.

Voor meer informatie of om te doneren ga naar https://actie.nierstichting.nl/fundraisers/leonore-van-der-heide

