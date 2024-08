Jakob Pronk damt naar brons bij Zomerdamtoernooi Beneluxvet Friesland 2024

WINSCHOTEN, SURHUISTERVEEN – Het traditionele “Zomerdamtoernooi Beneluxvet Friesland 2024” is maandagavond 12 augustus geëindigd in een fotofinish. Dit evenement speelde zich af in de Lantearne in Surhuisterveen, de thuishaven van Troch Tinken Sterk (TTS) uit Surhuisterveen. Bij het ingaan van de laatste en 14e ronde stond Oege Dijkstra van Damcombinatie Fryslân 1e en Jakob Pronk uit Winschoten 2e en op 3 Tjipke Smedinga van DCH Heerenveen. De laatste ronde speelde Oege Dijkstra gelijk tegen Douwe Edelenbos en Tjipke Smedinga won tegen Martin Boersbroek. Ondertussen pakte Jakob Pronk beide punten tegen Jouke de Haan. Daardoor had het trio 17 punten uit 12 partijen. Reglementair brachten tenslotte de weerstandpunten uitkomst. Oege had op de eindstreep iets meer “Tegenprestatiepunten” achter zijn naam, namelijk 1.280, Tjipke 1.246 en Jakob 1.236. Hierdoor legde Jakob Pronk beslag op een keurige derde plaats.

Oost-Groningen acte de préséance

Dit traditionele zomertoernooi werd voor de 33ste keer georganiseerd, waarbij de 50 deelnemers waren onderverdeeld in 3 ratinggroepen, grofweg de A-groep boven de 1100 KNDB ratingpunten, de B-groep 900 t/m 1100 punten en de C-groep tot 900 punten. Maximaal stonden 14 ronden gepland, echter om in de prijzen te vallen waren 10 partijen verplicht, waarbij het speeltempo was vastgesteld op “Fischer 40 basisminuten + 1 minuut bonus per zet”.

De andere speellocatie was het “Hof van Schoterland” in Mildam, de thuishaven van DCH Heerenveen. De deelnemers kwamen uit de drie noordelijke provincies. Han Tuenter uit Westerlee behaalde een 50% score in de B-groep, namelijk 11 partijen en 11 punten. Jan Starke uit Oude Pekela fungeerde als “invaller” bij een oneven aantal spelers en kwam 4 keer in actie waarin 3 punten werden gescoord. Winnaar van de B-groep werd Gaele Stoker van DCH Heerenveen en winnaar van de C-groep werd Willem Lep van Bezint Eer Gij Begint (BEGB) uit Britsum met 11 partijen en 13 punten. De regio Oost-Groningen was dus vertegenwoordigd met Jakob Pronk uit Groningen, Jan Starke uit Oude Pekela en Han Tuenter uit Westerlee.

