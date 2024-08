Keegan McInroe en The Sidekicks te gast bij Blueprint

VEENDAM – Vrijdag 20 september start het 27ste seizoen van het roots radioprogramma Blueprint van Thomas Kaldijk. Dit in het kader van het ‘Oet’ openingsweekend van Theater vanBeresteyn met live sessies van Keegan McInroe uit Texas en de Groningse bluesband The Sidekicks. Omdat er dat weekend meer voorstellingen zijn, is het tijdstip iets aangepast. Ze starten op het normale tijdstip van 17.00 uur en de eindtijd is 18.15 uur.



Blueprint opent het 27e seizoen op vrijdag 20 september met live sessies van de Texaan Keegan McInroe en bluesband The Sidekicks uit onze eigen regio. Deze live aflevering is onderdeel van het openingsweekend van het theaterseizoen van theater vanBeresteyn in Veendam. Zoals altijd is deze live aflevering gratis bij te wonen en is het tijdstip van 17.00 – 18.15 uur.

Keegan McInroe

Keegan McInroe is een singersongwriter uit Fort Worth Texas en voor de tweede keer te gast in Blueprint. Onlangs verscheen zijn 7e album Dusty Passports & Empty Beds. Hij maakt een heerlijke mix van folk, country en blues. In 2003 was hij één van de oprichters van de band Catfish. In 2008 besloot hij solo verder te gaan. In september is hij op toer in Duitsland en wilde graag nog een uitstap naar Blueprint maken. https://www.keeganmcinroe.com/



The Sidekicks

The Sidekicks zijn vijf vrienden die elkaar hebben gevonden in hun gedeelde passie voor muziek maken. Fenno de Boer, Teo de Haan, Peter Hummel, Arnout Arkenbout en Wim Entzinger. Zij maken met hart en ziel muziek geïnspireerd door muzikale grootheden en uiteenlopende muziekstromingen. Blues, rock, soul, pop en jazz. De muziek van The Sidekicks is om die reden niet makkelijk in een hokje plaatsen. De typische ‘Sidekickssound’ kenmerkt zich door een mix van ‘muzikale ingrediënten’ die de bandleden, spelend in andere bands, in de loop der jaren hebben ‘opgepikt’ en hebben meegenomen naar hun thuisbasis in Meulnhörn. The Sidekicks spelen grotendeels eigen composities.

Onlangs verscheen hun uitstekende derde album Homemade, opgenomen in hun thuishaven Meulnhörn. Blues and More Than Blues. https://www.thesidekicks.nl/

Thomas Kaldijk