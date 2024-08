Kom Smeerling en omgeving beleven met vele leuke activiteiten

SMEERLING – Beschermd dorpsgezicht Smeerling en de omgeving van Eemboerveld en Metbroek tot Ter Wupping en Wessinghuizen, het is er prachtig en er is veel te ontdekken. Op woensdag 4 september is er ook nog eens heel veel te beleven, zowel op de fiets en wandelend als in en rond Gasterij Natuurlijk Smeerling. Dan vindt de eerste Bdleefdag Smeerling plaats.

“We hoorden vaak de opmerking dat er in de periode kort na de zomervakantie doordeweeks zo weinig te doen is. Op die vraag springen wij graag in met een Beleefdag in ons prachtige buurtschap en omliggende omgeving”, vertelt uitbater van Gasterij Natuurlijk Smeerling Margriet Nieuwenhuis. Tijdens de Beleefdag zijn er diverse activiteiten waarbij beleving centraal staat. Ook is het terras open, waar bezoekers kunnen genieten van onder meer diverse lekkernijen uit eigen keuken zoals broodje Verrassend Gezond, mosterdsoep en huisgemaakte taart.

Roege Wilt

In de Gasterij vindt op 10.00 uur de officiële opening plaats van de Roege Wilt Tentoonstelling, met artistieke foto’s van personages uit de vertelling van mythische schobbejak Roege Wilt, die volgens de overlevering ooit leefde rond de Roege Baarg. Fotografe Mirella Lukens maakte de foto’s tijdens de laatste Roege Wilt Wandeling.

Roege Wilt is ook het thema van de 17 kilometer lange Roege Baarg fietstocht, waarbij de deelnemers onderweg bij verschillende winkels in Vlagtwedde en Onstwedde opdrachten krijgen om op te lossen. Ook aan deelname aan deze fietstocht zijn geen kosten verbonden. Starten kan tussen 10.00 en 14.00 uur bij Gasterij Natuurlijk Smeerling.

Broden, honing en waterbuffels

Tijdens de Beleefdag is oude ambachtenorganisatie Onstwedder Gaarv’n aanwezig met een veldoven. In deze houtgestookte oven bakken de bakkers op authentieke wijze heerlijke, rijk gevulde broden met en zonder rozijnen. De nog warme broden gaan daarbij direct in de verkoop.

Verder is er een presentatie van Buffelfarm Meems in Onstwedde over het houden van waterbuffels en over diverse waterbuffelproducten, zoals waterbuffelijs- en vlees. Als de weersomstandigheden het toelaten zal er een levende waterbuffel te zien en te aaien zijn. Imker Van Maurik uit Bourtange presenteert het verhaal van de imker en het houden van bijen. Ook wordt er in Bourtange geslingerde honing verkocht.

Wandelingen en rondleiding

Tijdens de beleefdag kunnen bezoekers diverse korte wandelingen maken. Zo is er een podcastwandeling, die is uitgezet door stichting Smeerling Metbroek, met het verhaal van de Saksische boerderijen in dit beschermde dorpsgezicht. Ook is er de Aaltje Wandeling waarin het verhaal van Smeerling uit de oudheid wordt verteld door middel van zeer moderne techniek: door middel van QR-codes scannen op de smartphone. Natuurmonumenten doet om 10.00 en 11.30 een kleine excursie naar de Galbaargen. Verder is er een rondleiding door het authentiek gerestaureerde Halminghs Hoes, het voorhuis van de boerderij waarin ook Gasterij Natuurlijk Smeerling is gevestigd. Een gids vertelt daarbij over de markante bouwstijl, diverse authentieke elementen in het huis en de restauratie ervan, enkele jaren geleden. Ook is stichting Smeerling Metbroek aanwezig in het voorhuis voor informatie en het beantwoorden van vragen over het beschermd dorpsgezicht.

Beleefdag Smeerling aan Smeerling 15 in Onstwedde begint om 10.00 uur en duurt tot 17.00 uur. De toegang en parkeren zijn gratis.

Jan Johan ten Have