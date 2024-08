Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 22 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

EERST ZON EN WOLKEN | MORGEN ZATERDAG ONBESTENDIG

Het zal tot de avond een wisseling zijn van wolkenvelden en zonnige momenten, later is het de meeste tijd weer bewolkt en in de namiddag en vanavond is er kans op wat lichte regen of motregen. De temperatuur komt tot een maximum rond 22 graden en er staat vanmiddag een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, windkracht 3 tot 5.

Morgen is er iets meer wind met windkracht 4 tot 6 en ‘s ochtends vlagen van windkracht 7. Het is lang bewolkt met geregeld regen of motregen, maar later in de middag en morgenavond is het meestal droog en dan is er minder wind. Maximum morgen rond 23 graden, morgenavond temperatuur van 16 tot 18 graden.

Zaterdag begint met bewolking en een enkele bui, later op de zaterdag en vooral zaterdagavond gaat het een tijd regenen. Zondag is het droog met zonnige perioden met een frisse zuidwestenwind en 20 graden, na het weekend blijft het meest droog met vrij veel zon, maximumtemperatuur dan weer stijgend tot ca. 24 graden.