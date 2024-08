Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 23 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

TIJDELIJK WAT REGEN | VANAF ZONDAG MEER ZON

Vanochtend en vanmiddag is het overwegend bewolkt en in de loop van de ochtend en vanmiddag zal het af en toe regenen. Er komt net als gisteren ook weer even windkracht 4 tot 5 te staan en het wordt rond de middag een beetje vlagerig, maar in de loop van de middag neemt de wind weer af. De temperatuur is vanmiddag 19 tot 22 graden en het daalt vanavond verder naar 15 graden.

Maar het is vanavond droog met opklaringen en ook vannacht is het droog. Dan is er maar een zwakke wind uit het zuidwesten. Morgen is die zuidenwind matig en dat geeft morgenmiddag 23 graden met wat zon en een enkele bui, morgenavond zijn er perioden met regen.

Zondagnacht en zondagochtend is er daarna kans op een bui maar daarna is het droog met zonnige perioden en temperaturen rond 20 graden. Maandag is het 21 graden met zon en soms nog veel bewolking, maar daarna is het overwegend zonnig en per dag warmer: dinsdag is 25 graden mogelijk, woensdag 27 tot 28 graden en daarna is 30 graden op de valreep van de maand nog haalbaar. En van maandag tot het volgende weekend lijkt het ook droog te blijven.