Allgaier Porsche Freunde brengen bezoek aan Stichting Bovem

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 24 augustus, 10.00 uur door Jules Geirnaerdt

LATER VANDAAG FLINKE BUIEN | NA MAANDAG WARMER

Het is vandaag eerst overwegend bewolkt en plaatselijk kan een drup regen vallen. Vanmiddag zijn er weer enkele opklaringen en dan is het droog en vrij warm: de maximumtemperatuur is ongeveer 25 graden. Maar dat wordt vanavond anders want dan komen er enkele buien uit het westen, en daarbij is kans zware windstoten. Vlagen tot 80 tot 90 km per uur zijn in de eerste fase van de avond mogelijk en er is ook kans op onweer.

Maar dat gaat snel voorbij en later vanavond en vannacht zijn er nog een paar regenbuien. Morgen valt er daarna nog een enkele bui maar er zijn veel opklaringen en het is koeler met een maximumtemperatuur rond 20 graden.

Maandag is het wisselend bewolkt met een enkele regenbui en 21 graden. Daarna is het tot het eind van de avond meest zonnig tot het eind van de avond. Temperatuur stijgend tot ca. 25 graden op dinsdag, daarna naar 27 tot 30 graden.