Speedweekend Ovalracing in Ter Apel

TER APEL – Op zaterdag 31 augustus en zondag 1 september staat voor inmiddels alweer de tiende keer het Speedweekend Ovalracing op het programma. Eén keer per jaar staat er in plaats van één dag een heel weekend vol ovalraces op het programma, met dit jaar op zaterdagavond onder kunstlicht de strijd om het “Emming Motorentechniek” Europees Kampioenschap bij de 2.0 Hotrods. Naast coureurs uit Nederland, Duitsland en Engeland staan er dit jaar ook zelfs coureurs uit Schotland en Noord-Ierland aan de start. Dit allemaal dankzij de inmiddels jarenlange samenwerking met de Britse Ovalracingorganisatie Spedeworth Motorsports. Een groot deelnemersveld van Nederlandse en Duitse coureurs gaan bij de National Hotrod daarnaast strijden om de “Teuben Logistics” Euromaster of National Hotrods. Daarnaast zijn de Stockrods te gast voor hun strijd om de Gouden Helm titel en zorgen de Saloonstox op zaterdag voor het nodige bumperwerk in deze contactklasse.

Juniorenklasse

De jeugd heeft de toekomst en dus gaan ook snelle jongens en meiden vanaf 11 jaar met elkaar strijden. Dit seizoen is het deelnemersveld wat kleiner als voorgaande jaren door het doorstromen van een aantal coureurs naar andere raceklasses. Maar tijdens het Speedweekend zullen we een wat groter deelnemersveld hebben dan tijdens de voorgaande races, zo staan Djeven van Eck uit Posterholt en Jurre van de Water uit Avenhorn voor het eerst aan de start in Ter Apel. Dit seizoen zijn voor het eerst nieuwere modellen auto’s toegestaan. Cato Caspers maakte daar gebruik van en koos voor een Citroen C1, dit pakte goed uit want de coureur uit Kampen heeft momenteel de leiding in het Nederlandskampioenschap in handen. Dertien punten is zijn voorsprong op Zoé van Wieren, Jonas Kruger heeft momenteel de derde positie in het kampioenschap in handen.



Rookie Rods

Bij de Rookie Rods is het nog altijd Keano Boes uit Vroomshoop die met een voorsprong van elf punten de leiding bij de Rookie Rods in handen heeft. Brian Doddema volgt samen met equipe Kuiper/Mulder op een kleine achterstand in deze Standaardklasse. Het grote deelnemersveld gaat ook tijdens het Speedweekend ongetwijfeld voor spectaculaire races zorgen. Zo moeten de coureurs die voor de titel strijden elke race vanuit het achterveld zich naar voren werken om zoveel mogelijk punten bij elkaar te sprokkelen.

SuperRods

Een grote diversiteit aan auto’s en concepten maakt de SuperRods één van de smaakmakers in het programma tijdens het Speedweekend. Kevin Zwiep uit Schoonoord is na een jaar afwezigheid weer helemaal terug in het ovalracen en hij is momenteel de sterkste in het deelnemersveld. Harm Veenstra uit Klazienaveen was op de baan de grootste concurrent maar door het missen van een wedstrijddag is die strijd gestreden. Momenteel heeft Bernd Horstkamp uit het Duitse Hoogstede de tweede positie in het kampioenschap stevig in handen. Op 46 punten achterstand volgt vervolgens Catrinus Vochteloo uit Emmen. Harm Veenstra en Danny Lubben staan gelijk in punten en vallen momenteel net buiten de podiumplaatsen, maar met een achterstand van 14 punten op plek 3 is dat zeker nog mogelijk.



2.0 Hotrods

Het absolute hoogtepunt van het seizoen voor de 2.0 Hotrods is het Speedweekend in Ter Apel. Op zaterdag staan de kwalificatie heats voor het Europees Kampioenschap op het programma. Op zaterdagavond wordt vervolgens de sensationele EK finale onder kunstlicht verreden. Op zondag wordt gestreden om de Dutch Open titel met dezelfde opzet. Tijdens de twee raceweekenden in Engeland afgelopen zomer waar een aantal van de in Ter Apel actieve coureurs aan de start stonden maakte de regerend punten kampioen #747 Marius Bert uit Bottrop de sterkste indruk, hij kon goed mee met de internationale top. Daarnaast is #122 Jorden Vowinkel uit Ommen de leider in het overkoepelende kampioenschap in Nederland en #116 Frank Nohring heeft de leiding van het NK Ovalracing in Ter Apel momenteel in handen. Onder de Britse delegatie zitten ook een aantal grote titelkandidaten. Zo gaat #52 Ben Murray proberen zijn Europese titel te verdedigen en #331 Jason Jackson is ook weer van de partij. Hij won vorig seizoen op zaterdagavond de finale in de strijd om het National Championship. Vanuit Schotland mogen we regerend kampioen #82 Keith Brown verwelkomen. De langste reis richting Ter Apel maken #743 Drew McKeown vanuit Antrim, Noord Ierland, en #929 Conor Hughes uit Portadown, Noord Ierland. Met hen hebben we eveneens nog twee grote namen uit de 2.0 Hotrods aan de start. Zo is McKeown de Noord Ierse kampioen en won hij eerder dit seizoen in Schotland het “British Championship”.

National Hotrods

Al bijna twintig jaar wordt er in Ter Apel gestreden om de EuroMaster titel bij de National Hotrods. Ook dit seizoen staat één van de belangrijkste titels van het jaar op het programma tijdens het Speedweekend. Na drie kwalificatie races op zaterdag en één op zondag volgt de EuroMaster finale. De coureurs die in het weekend de meeste punten hebben verzameld mogen vooraan starten in deze alles beslissende finale. Het is de in Noord Sleen woonachtige Reimon Bos die al vijf jaar achter elkaar de grote wisselbokaal mee naar huis mag nemen dan komt hij in de buurt van de zegereeks van John van den Bosch uit Rosmalen, hij wist al zeven keer de titel binnen te slepen. Ook dit seizoen is de concurrentie weer groot. Bos gaat momenteel aan de leiding in het kampioenschap maar het is Mark Teuben uit Ter Apel met zijn Ford Fiesta die op slechts twee punten volgt. Daarachter staat Johan Sanders uit Ter Apel op een derde positie in het kampioenschap. Hij deelt momenteel de derde positie met John van den Bosch uit Rosmalen, beide coureurs hebben 191 punten. Daarnaast is er ook nog de strijd in het overkoepelende kampioenschap van de rijdersvereniging de NHRRG. Daar gaat de strijd volop tussen Jeroen Kurvers uit het Limburgse Helden en Johan Sanders. Kurvers heeft laten zien met zijn BMW Z4 goed uit de voeten te kunnen in Ter Apel, net als Jeffrey Roeffen die ook als een kanshebber kan worden gezien met zijn razendsnelle Ford Fiesta met Opel krachtbron.

BMW Cup

Het is Dennis van Veen uit Oude Pekela die al het hele seizoen de leiding in handen heeft in de BMW Cup. Hij heeft in deze merkencup een riante voorsprong van 45 punten op Rowen Snijder uit Nieuw Amsterdam die de tweede positie in het kampioenschap in handen heeft. Op een derde positie is het equipe Stoffers/Bolk, zij moeten 8 punten goed maken om een plek op het podium te kunnen klimmen. Maar ook is er concurrentie op positie vier, zo hoeft equipe Boes & van Wieren slechts tien punten goed te maken om een podiumplaats aan het einde van het seizoen te veroveren.

Standaard 2000

Met een groeiende groep deelnemers in de Standaard 2000 waarin de auto’s aan elkaar gewaagd zijn zien we interessante en faire races. Op het scherpst van de snede wordt er gestreden om de winst in deze klasse. Ruben Schans uit Nieuw-Weerdinge heeft momenteel de leiding in handen in deze Standaardklasse op brede slicks banden. De broers Birke uit het Duitse Lingen vechten momenteel om de tweede positie in de tussenstand. Zo heeft Daniel één punt voorsprong op broer Michael. Maar ook de tweeentwintig punten achterstand op de koppositie zullen ze in de gaten houden.

Saloonstox

In samenwerking met de organisatie van Speedway Emmen hebben we dit seizoen de mogelijkheid gegeven aan de Saloonstox coureurs om hun kunsten naast de races op de gravelbaan in Emmen ook eens de coureurs de kans te geven op het asfalt te racen. Na een veelbelovend debuut optreden eerder dit jaar staan de Saloonstox tijdens het Speedweekend op de zaterdag wederom aan de start. Koen Vanderstappen gaat momenteel aan de leiding in het baankampioenschap van de NNO, voor Steven de Jongh en Mark van Schijndel.

Stockrods

De Stockrods zijn zeer populair op het ovale circuit in het limburgse Posterholt. Met een toevoeging van wedstrijden in Lelystad en Ter Apel is er een Nederlandskampioenschap voor de coureurs in deze klasse opgezet. Op de korte baan in Ter Apel gaan de mannen de strijd met elkaar aan om de punten voor het NK en tevens gaan ze strijden voor hun Gouden Helm 2024 titel.



De ovalraces gaan zaterdag 31 augustus om 14:00 uur van start en zullen tot in de avonduren, onder kunstlicht gaan eindigen, met als hoogtepunt het EK 2.0 Hotrods. Op zondag 01 september starten de races om 11:30 uur, waarbij de strijd om de EuroMaster titel bij de National Hotrods dan centraal staat. Tickets zijn in de online voorverkoop via www.ovalracing-terapel.nl verkrijgbaar en aan de dagkassa.

Robert Dreier, Voorzitter Noord Nederlandse Ovalracing Ter Apel

Foto’s: Herman ten Broeke