Komend weekend is het Waterbei Straattheaterfestival

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 25 augustus, 10.00 uur door Jules Geirnaerdt

MEEST DROOG MET ZON | WARMERE WEEK

Het is vandaag weer heel anders dan gisteren want ten eerste is het veel koeler met een middagtemperatuur van 20 graden. Er kan nog wel een enkele regenbui vallen, maar verreweg de meeste tijd is het droog. Er zijn veel opklaringen met mooie blauwe lucht en er zijn stapelwolken. De wind is zwak tot matig westen tot zuidwesten.

Vannacht is het wisselend bewolkt en de wind neemt weer iets toe. De minimumtemperatuur voor komende nacht is 12 graden. Morgen is het ook niet warm met 20 of 21 graden en dan zijn er wolkenvelden met zonnige perioden, maar in de loop van de dag zou er ook een kleine bui kunnen vallen.

Dinsdag is dat allemaal voorbij want dan is het zonnig met een zwakke tot matige zuidoostenwind en dat geeft direct een stijging naar 24 of 25 graden. Woensdag en donderdag wordt het warmer met 26 tot 29 graden, mogelijk valt er donderdag of vrijdag een bui maar het blijft op lange termijn vrij mooi nazomerweer.