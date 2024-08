Expositie van werken van Carlos Monteiro in Galerie Erika Stulp

OUDESCHANS – Van 13 september t/m 17 november kunt u bij Galerie Erika Stulp de “ugley” schilderijen van Carlos Monteiro bekijken.

De opening van de expositie is op zondag 15 september om 16.00 uur, met medewerking van de band Dwazzie, waarin Carlos de contrabas bespeelt. Inloop kan al vanaf 13.00 uur. De catering met gezellige hapjes en drankjes is aanwezig vanaf 15.00 uur.

Leden van de band (zie Dwazzie.nl):

Carlos Monteiro – contrabas

Marthje Nieuwenhuis – zang en percussie

Femke Wolthuis – zang en voordracht

Eric Bergsma – piano en melodica

Carlos Monteiro ( website uoacunene.com) is geboren in Angola en opgegroeid in Portugal. Hij woont in Norg en heeft Beeldende Kunst gestudeerd te Lissabon, Codarts (conservatorium) te Rotterdam en Prins Claus conservatorium te Groningen. Hij is uitvoerend musicus en muziekdocent.

Carlos maakt liever ‘ugley’ schilderijen dan dat hij moet laten zien hoe goed hij kan tekenen, zoals hij zelf zegt. Hij werkt abstract-expressionistisch en soms wat meer figuratief. Je ziet oude lappen in de kleur van geronnen bloed, gespijkerd op oude planken, of een schilderij met een 3e hands lap, een kralenketting en b.v. een stokje, wat kan associëren tot o.a. een mager asielhondje, dat verlangt naar zorg en liefde. Je zou de schilderijen kunnen zien hangen in een moderne huiskamer, naast een Corneille en een dure designkast. Daar heb je wel een beetje lef voor nodig, want spraakmakend zijn de werken zeker. De kunstwerken staan ook prachtig tussen de werken van Erika, haar oude huisjes of woeste landschappen in heldere kleuren.

Voor en na het concert met heerlijke nummers (Latin, Franse chansons, jazz en Nederlandstalige liedjes) kun je genieten van de kunst, de hapjes en drankjes en van elkaar.

Entree: Vrijwillige bijdrage

Galerie Erika Stulp: Openingstijden: vrijdag-zaterdag-zondag

van 13.00-17.00 en op verzoek 0636167686 Molenweg 4 Oudeschans (naast het Vestingmuseum)

Erika Stulp