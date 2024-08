Heel Wedde bakt tijdens de Lichtweek

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 26 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WISSELENDE BEWOLKING | TIJDJE NAZOMER

We zitten vandaag aan de rand van een hogedrukgebied boven Midden-Europa en daardoor is er een wisselende bewolking met af en toe zon. Vanmiddag en vanavond kan er zelfs een buitje uit de bewolking komen. Het is ook een vrij koele dag met een maximumtemperatuur van 20 graden en een matige zuidwestenwind.

Vannacht waait de wind uit het zuiden en dan is het droog, waarbij de temperatuur daalt tot ongeveer 13 graden. Morgen is er vooral nog wat sluierbewolking maar er is meer zon dan vandaag. Het is met de zuidenwind ook droog en de temperatuur stijgt morgenmiddag tot 24 graden.

Woensdag is de warmste dag van de week met veel zon, een zwakke tot matige zuidoostenwind en een maximum rond 29 graden. Donderdag draait de wind naar het zuidwesten en dan is het nog 25 graden met zon en een enkele bui. Daarna is het ongeveer 23 graden en er zijn eind van de week flinke zonnige perioden en het blijft dan overwegend droog.