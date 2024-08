Keuring van Groninger paarden op Boerenerf festival Midwolda

MIDWOLDA – Op 14 september herleven oude tijden rond boerderij Hermans Dijkstra aan de rand van de Graanrepubliek. Centraal staat de kapitale herenboerderij uit 1858 met zijn enorme graanschuur omringt door een prachtige Engelse landschapstuin met slingerende wandelpaden.



De gehele dag staan de deuren open en is het monument te bezichtigen, pronkkamers, rijk versierde gangen, de authentieke stallen, schuur en karnhuis en de imposante kelderruimtes.

Keuringen op 11.00 en 14.00 uur

Met de keuring van een twaalftal Groninger paarden willen we de tijden van vroeger doen herleven. De plek is niet zomaar gekozen. De familie Dijkstra speelde vroeger namelijk een toonaangevende rol in de fok van dit soort paarden. De leden van de vereniging tonen de mooiste paarden en dat alles in een historische setting. Keurmeesters, voorbrengers en het ‘publiek’ zijn in kleding van rond 1900. Een aantal welgestelde bezoekers arriveert per koets en rijtuig. Nu en dan is er een ‘verkoop’ van een paard dat gepaard gaat met handjeklap.

Levende historie in en rond de boerderij

Op het erf en in de boerderij brengen vele vrijwilligers de hele dag door het leven van vroeger in beeld. Meiden aan de was, knechten aan het werk met koren schonen en vlas repelen. In de naaikamer is uitleg over naaien en breien, in de kelderruimte een grote voorraad weckflessen en in de voorkamer uitleg over nachthemden en borstrokken van lang geleden.



Herenboeren lopen met hun dames rond en een heleboel kinderen in Ot en Sien kleding dollen op het erf. De schuur is ingericht als marktplein met streekproducten, honing, kaas, jam en nog veel meer. Op het terras is iets te gebruiken onder de tonen van een passende muziekje.

Voor kinderen is ook veel te ontdekken en is er een puzzel op te lossen.

In het dorp staat die dag ook de grote Dorpskerk uit 1738 open voor bezoekers.

Openingstijden 10.00 – 17.00 uur.

De toegang is gratis

Boerderij Hermans Dijkstra

Reinste Abdenaweg 1

9681BC Midwolda

Jan Koers, Stichting Hermans Dijkstra