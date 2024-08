Weekendoverzicht politie regio Emmen

EMMEN – De politie Emmen neemt u met hun weekendjournaal mee in hun werkzaamheden. Het is een klein overzicht van een aantal bijzonderheden die zich in het weekend in de regio Emmen, Borger-Odoorn en Coevorden hebben afgespeeld.

Bij de politie in Zuidoost-Drenthe zijn de afgelopen dagen188 meldingen binnengekomen.

Op de vroege vrijdagochtend gingen agenten met spoed naar de N34 bij Ees vanwege een voertuig die van de weg geraakt zou zijn. Ter plaatse troffen ze een auto die gedeeltelijk op de zijkant in de berm lag. De 21-jarige bestuurder was aanspreekbaar, maar had lichamelijke klachten. Een alcoholcontrole bleek positief te zijn. De bestuurder is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht, waar de GGD-arts ook is gekomen voor een bloedproef. Het rijbewijs is ingevorderd.

In een bedrijfspand aan de Grutto in Coevorden is een inbraak gepleegd. Het vermoeden is dat de daders tussen donderdag 22:00 uur en vrijdag 07:00 uur, een steen door de ruit gegooid hebben, waarna zij door het draaikiepraam naar binnen zijn geklommen. De Forensische Opsporing is ter plaatse gekomen en hebben het plaats delict onderzocht naar sporen. Mochten er getuigen zijn van de inbraak of heb je camerabeelden, meld je dan via 0900-8844.

Zaterdagavond kreeg de politie een melding van een conflict in huiselijke sfeer in Veenoord. Hierbij trok een persoon een voorwerp lijkend op een vuurwapen, richtte deze op de ander en ging er daarna vandoor. De politie is met meerdere eenheden naar de woning gegaan. Uiteindelijk is de verdachte, met behulp met specialistische eenheden, aangehouden.

In de nacht van zaterdag op zondag, gingen agenten naar Emmen waar sprake zou zijn van een vechtpartij. De melding was erg onduidelijk en er zou mogelijk een mes gezien zijn. Agenten spraken met alle betrokken personen, maar ook hier bleef veel onduidelijk wat er nou precies was gebeurd. Er is geen mes aangetroffen, maar wel een ploertendoder. Deze is in beslag genomen en zal vernietigd worden.

Op zondagochtend zorgde een persoon in Coevorden voor geluidsoverlast. Deze persoon was al vaker gewaarschuwd en wist dat er bij een volgende melding zijn geluidsapperatuur in beslag genomen zou worden. Daar dacht de man anders over, want eenmaal ter plaatse kwam hij met een grote bijl op de agenten aflopen. Hierdoor moesten de agenten hun stroomstootwapen inzetten. De verdachte is vervolgens aangehouden en de agent heeft aangifte gedaan van bedreiging. De geluidsapperatuur is alsnog in beslag genomen en de zaak zal verder onderzocht worden.

Wat een gezellig avond moest worden, is zondagavond uitgemond op een ruzie in Emmen. Een buurman hoorde veel geschreeuw en gekrijs uit een woning komen en heeft hierop de politie gebeld. In eerste instantie was de rust wedergekeerd, maar na een halfuur kwam er opnieuw een melding vanaf het adres. Ter plaatse richtte de 17-jarige vrouw haar agressie op de politie, waarbij een agent in het gezicht is geslagen en in de buik is getrapt. Een andere agent is in het gezicht gespuugd en bedreigd. De vrouw is uiteindelijk aangehouden en de agenten hebben aangifte gedaan.

Daarnaast waren er diverse andere meldingen van geluidsoverlast, vernielingen, medische noodsituaties en ongevallen.

Politie Emmen