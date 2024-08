Zanggroep Friends verzorgt benefietconcert voor Stichting Ambulancewens Noord

BELLINGWOLDE – Vrijdagavond 27 september 2024 organiseert Zanggroep Friends uit Blijham een Benefietconcert in samenwerking met het MOW Museum Westerwolde in Bellingwolde. De opbrengst van dit concert komt geheel ten goede aan: Stichting Ambulancewens Noord Nederland.

De entree is € 5,- af te rekenen bij de kassa bij binnenkomst. Wilt u meer geven?

Dat kan natuurlijk altijd, graag zelfs. Om 19.00 uur is de zaal open en om 19.30 uur begint het concert.



Zanggroep Friends is een gemengd koor met 42 leden, we zingen een wisselend repertoire, Engels, Duits, Nederlands en Gronings, zowel populair als klassiek, onder leiding van Meeuwes Peetsma. Ze repeteren elke donderdagmiddag in het SSV gebouw in Blijham en ze zoeken nog Sopranen en Bassen ter versterking.



Op deze avond zal ook Chen Yang Wendelaar optreden. De nu 19-jarige Chen Yang volgt al vanaf zijn negende jaar pianolessen en blijkt een veelbelovend talent. Inmiddels is hij derdejaars student van de

muziekopleiding bij Noorderpoort. Zijn inspiratie haalt hij onder andere uit Chopin, Liszt, Einaudi, Vivaldi en Debussy. Chen’s toekomstbeeld is het werken als componist in het genre film, theater, ballet en ook klassieke muziek.

Ton van Doorn

Zanggroep Friends Blijham