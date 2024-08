Actiegroep Oud Papier van de Hervormde Kerk haalt zaterdag het oud papier op

PEKELA – Vrijwilligers van ‘Actie Oud Papier’ van de Hervormde Kerk te Nieuwe Pekela halen elke laatste zaterdag van de maand het oud-papier op in Pekela.

De eerstvolgende keer is zaterdagmorgen 31 augustus. Vanaf 08.00 uur tot ongeveer 12.00 uur nemen zij het oud-papier mee wat langs de kant van de weg staat.

In Nieuwe Pekela en Boven Pekela rijden ze met de containerauto. In delen van Oude Pekela halen ze het papier op wat verpakt is in dozen of zakken.

De opbrengst van deze actie gaat naar goede doelen.

Joan